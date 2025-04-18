Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Суд заблокував будівництво електростанції Inzhur Energy, в яке 2600 інвесторів вклали $12 млн. Чи зможуть вони повернути кошти

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Проєкт електростанції Inzhur /пресслужба Inzhur

Загальна потужність електростанції Inzhur планується на рівні 35 МВт, це коштуватиме щонайменше $20 млн. Фото пресслужба Inzhur

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:17

Будівництво електростанції Inzhur Energy в селі Софіївська Борщагівка під Києвом зупинено рішенням суду. Частина місцевих жителів проти зведення обʼєкту, який теоретично може стати ціллю російських ракет, а прокуратура стверджує, що Inzhur порушує містобудівельні норми. Які шанси завершити будівництво чи повернути кошти інвесторів?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні