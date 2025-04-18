Суд заблокував будівництво електростанції Inzhur Energy, в яке 2600 інвесторів вклали $12 млн. Чи зможуть вони повернути кошти

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Будівництво електростанції Inzhur Energy в селі Софіївська Борщагівка під Києвом зупинено рішенням суду. Частина місцевих жителів проти зведення обʼєкту, який теоретично може стати ціллю російських ракет, а прокуратура стверджує, що Inzhur порушує містобудівельні норми. Які шанси завершити будівництво чи повернути кошти інвесторів?
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