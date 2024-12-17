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Inzhur Energy побудує три електростанції за $75 млн. Дрібні інвестори профінансують третину. Як це працює і які ризики

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Електростанція Inzhur /пресслужба Inzhur

Перша черга електростанції Inzhur почне видавати 18 МВт в енергомережу країни не пізніше вересня 2025 року Фото пресслужба Inzhur

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Результати першого місяця залучення коштів у газопоршневу електростанцію Inzhur Energy дозволяють власнику інвестфонду Андрію Журжію будувати амбітні плани. За наступні чотири роки він хоче спорудити три електростанції потужністю 116 МВт. Третину коштів Inzhur планує залучити у дрібних інвесторів. Мінімальна інвестиція, щоб стати співвласником енергокомпанії – 6000 грн. Чого чекати інвесторам?

Перша в Україні інвестиційна RЕІТ-компанія Inzhur, яка дає змогу будь-якому українцю стати потенційним співвласником ТРЦ Ocean Plaza або Житнього ринку за 4000 грн, цього року вийшла на новий – енергетичний ринок. 

У кінці листопада Inzhur оголосила про старт будівництва електростанції. Першу чергу на 18 МВт запустять у вересні 2025-го.

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