Києво-Святошинський районний суд 2 жовтня скасував заходи забезпечення, зокрема заборону на будівництво електростанції Inzhur Energy, встановлену Київським апеляційним судом 25 вересня. Про це повідомив засновник інвестфонду Inzhur Андрій Журжій.

Деталі

Суд врахував акт перевірки Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), який не виявив жодних порушень під час будівництва електростанції. Також було взято до уваги рішення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яке засвідчило, що електростанція не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.

Крім того, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) від 13 січня 2025 року підтвердив закриття кримінального провадження через відсутність складу правопорушення.

Додатковими аргументами стали висновок сертифікованого інженера-геодезиста, який підтвердив відповідність відстаней від димових труб електростанції до житлової забудови будівельним нормам, а також наукова оцінка Державного інституту Марзєєва. Остання рекомендує органам виконавчої влади дозволити будівництво та подальшу експлуатацію електростанції.

Розрахунки оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), проведені сертифікованим спеціалістом, спростували твердження позивачів про значний рівень шкідливих викидів.

Києво-Святошинський районний суд також скасував усі заходи забезпечення, пов’язані з кримінальним провадженням, зокрема арешт земельної ділянки та заборону на реєстраційні дії. У компанії зазначили, що наразі відсутні будь-які законні підстави для блокування будівництва електростанції.

Контекст

Електростанція потужністю 34 МВт будується в межах президентської програми розвитку малої генерації на основі контракту з НЕК «Укренерго», повідомили в Inzhur. Компанія зазначає, що отримала всі необхідні дозволи для реалізації проєкту.

Будівництво електростанції в селі Софіївська Борщагівка розпочалося в листопаді 2024 року, а завершення робіт планувалося до 1 жовтня 2025 року – строку, визначеного «Укренерго» для виконання контракту з балансування енергосистеми. Земельну ділянку під проєкт Inzhur придбала ще у 2018 році.

У квітні 2025 року будівництво було призупинено через судове рішення. Частина місцевої громади виступає проти проєкту, висловлюючи побоювання, що об’єкт може стати мішенню для російських атак. Прокуратура, зі свого боку, заявляє про порушення Inzhur містобудівних норм. Детальніше про перспективи завершення будівництва та повернення інвестицій читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

28 травня 2025 року Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію Inzhur Energy, дозволивши відновити будівництво електростанції в Софіївській Борщагівці під Києвом.