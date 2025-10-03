Киево-Святошинский районный суд 2 октября отменил меры обеспечения, в частности, запрет на строительство электростанции Inzhur Energy, установленный Киевским апелляционным судом 25 сентября. Об этом сообщил основатель инвестфонда Inzhur Андрей Журжий.
Подробности
- Суд учел акт проверки Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), не выявивший никаких нарушений при строительстве электростанции. Также было принято во внимание решение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которое показало, что электростанция не относится к объектам повышенной опасности.
- Кроме того, выписка из Единого реестра досудебных расследований (ЕРГР) от 13 января 2025 года подтвердила закрытие уголовного производства из-за отсутствия состава правонарушения.
- Дополнительными аргументами стали заключение сертифицированного инженера-геодезиста, подтвердившего соответствие расстояний от дымовых труб электростанции к жилищной застройке строительным нормам, а также научная оценка Государственного института Марзеева. Последняя рекомендует органам исполнительной власти разрешить строительство и последующую эксплуатацию электростанции.
- Расчеты оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), проведенные сертифицированным специалистом, опровергли утверждение истцов о значительном уровне вредных выбросов.
- Киево-Святошинский районный суд также отменил все меры обеспечения, связанные с уголовным производством, в том числе арест земельного участка и запрет на регистрационные действия. В компании отметили, что отсутствуют какие-либо законные основания для блокирования строительства электростанции.
Контекст
Электростанция мощностью 34 МВт строится в рамках президентской программы развития малого генерации на основе контракта с НЭК «Укрэнерго», сообщили в Inzhur. Компания отмечает, что получила все необходимые разрешения для реализации проекта.
Строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка началось в ноябре 2024 года, а завершение работ планировалось до 1 октября 2025 года – срока, определенного «Укрэнерго» для выполнения контракта по балансировке энергосистемы. Земельный участок под проект Inzhur приобрел еще в 2018 году.
В апреле 2025 года строительство было приостановлено из-за судебного решения. Часть местного сообщества выступает против проекта, выражая опасения, что объект может стать мишенью для российских атак. В свою очередь прокуратура заявляет о нарушении Inzhur градостроительных норм. Подробнее о перспективах завершения строительства и возвращения инвестиций читайте в материале Forbes Ukraine.
28 мая 2025 года Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию Inzhur Energy, разрешив возобновить строительство электростанции в Софиевской Борщаговке под Киевом.
