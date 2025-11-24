Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 24 листопада.
- «Обговорили з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що премʼєр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів», – зазначив Зеленський.
- Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією «Слуга народу», що відбулася минулого тижня», – написав він.
Контекст
19 листопада Верховна Рада підтримала постанови про звільнення Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики України та Германа Галущенка з посади очільника Мінюсту, через розслідування щодо корупційної схеми в «Енергоатомі».
Ці відставки пов’язані з матеріалами розслідування НАБУ про можливу корупцію в «Енергоатомі». Зокрема, з «плівок Міндіча» випливає, що перед призначенням на посаду Гринчук, імовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що фігуранти записів не можуть залишатися на посадах через втрату довіри.
Виконання обовʼязків міністра енергетики України покладено на першого заступника міністра Артема Некрасова, а в.о. міністра юстиції стала Людмила Сугак. Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні 19 листопада.
Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, відомої як «Мідас».
