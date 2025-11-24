Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября.

Подробности

«Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подбор кадров на вакантные должности министров в правительстве – министра энергетики и министра юстиции. Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров», – отметил Зеленский.

Именно так это обсуждалось на состоявшейся на прошлой неделе встрече с фракцией «Слуга народа»», – написал он.

Контекст

19 ноября Верховная Рада поддержала постановления об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины и Германа Галущенко с должности главы Минюста из-за расследования коррупционной схемы в «Энергоатоме».

Эти отставки связаны с материалами расследования НАБУ о возможной коррупции в «Энергоатоме». В частности, из «пленок Миндича» следует, что перед назначением на должность Гринчук, предположительно, проходила собеседование у одного из подозреваемых. Президент Владимир Зеленский заявил, что фигуранты записей не могут оставаться на должностях из-за потери доверия.

Исполнение обязанностей министра энергетики Украины возложено на первого заместителя министра Артема Некрасова, а и.о. министра юстиции стала Людмила Сугак. Соответствующее распоряжение правительство одобрило на своем заседании 19 ноября.

Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг операции, известной как «Мидас».