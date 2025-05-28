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Telegram планує залучити $1,5 млрд через випуск облігацій – WSJ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Месенджер Telegram планує зібрати щонайменше $1,5 млрд через випуск облігацій 28 травня. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Деталі

  • Компанія випускає п’ятирічні облігації з дохідністю 9% річних. Отримані кошти підуть на викуп боргу за облігаціями 2021 року, термін погашення яких настає у березні 2026-го. Раніше Telegram уже викупив частину цих паперів на суму майже $400 млн.
  • Новий випуск облігацій зацікавив як поточних інвесторів, зокрема BlackRock Inc. і суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala, так і нових, серед яких хедж-фонд Citadel, повідомляють джерела WSJ.
  • Як і попередній випуск, нові облігації надають можливість конвертації в акції Telegram зі знижкою у разі майбутнього IPO. За даними Financial Times, минулого тижня джерела повідомляли, що ця знижка може сягати 20%.

Контекст 

У 2024 році Telegram отримав прибуток у розмірі приблизно $540 млн за доходу $1,4 млрд. Це значне поліпшення порівняно зі збитком у $173 млн за доходу $342 млн у 2023 році. На 2025 рік Telegram прогнозує прибуток понад $700 млн за доходу $2 млрд.

Головний інвестиційний директор Telegram Джон Хайман раніше зазначав, що компанія досягла всіх фінансових цілей і розглядає можливість IPO за сприятливих ринкових умов, писала FT. Проте розслідування проти засновника Telegram Павла Дурова у Франції, пов’язане зі звинуваченнями у недостатній протидії злочинному контенту в месенджері, може ускладнити ці плани. Telegram сподівається, що це питання буде розвʼязано протягом 2025 року.

Наразі Telegram має понад 1 млрд активних користувачів на місяць по всьому світу і управляється невеликою командою приблизно з 60 співробітників, при цьому більшість модерації передається на аутсорсинг підрядникам.

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