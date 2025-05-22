Telegram вперше отримав річний прибуток у $540 млн, дохід сягнув $1,4 млрд

Telegram отримав дохід у $1,4 млрд у 2024 році, що вище $343 млн роком раніше, згідно з презентацією компанії, з якою ознайомилося видання Financial Times. Компанія також перейшла від збитків у $173 млн у 2023 році до свого першого річного прибутку.
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Ключові факти
- Минулого року прибуток Telegram підскочив до $540 млн, оскільки месенджер досяг швидкого зростання, попри французький судовий розгляд проти його засновника Павла Дурова.
- За словами людей, знайомих із ситуацією, величезні доходи були поділені з потенційними спонсорами перед тим, як Telegram запустив пропозицію облігацій на суму близько $1,5 млрд. з метою викупу існуючого боргу. Продаж боргу, який розпочався у 20 травня, може завершитися вже наступного тижня.
- Згідно з документами інвесторів, близько половини доходів Telegram у 2024 році у розмірі $1,4 млрд надійшло від того, що компанія називає «партнерствами та екосистемою», тоді як близько $250 млн доларів надійшло від реклами та $292 млн — від преміальних підписок.
- Зростання відбувається, незважаючи на сумніви щодо майбутнього компанії після затримання її засновника французькою владою в Парижі у серпні минулого року.
- Згідно з документами інвесторів, Telegram планує отримати дохід у розмірі $2 млрд у 2025 році, що на 46% більше у порівнянні з попереднім роком. Компанія також планує отримати прибуток у розмірі $720 млн. наступного року.
- За словами джерел, головний інвестиційний директор Telegram Джон Хайман сказав, що компанія досягла всіх своїх фінансових цілей і що потенційне первинне публічне розміщення акцій можливе, якщо ринки стануть більш дружелюбними.
- Компанія також визнала, що французьке розслідування може стати перешкодою для IPO, але зауважила, що проблема може бути вирішена вже цього року, сказало одне із джерел.
- Telegram, що повністю належить Дурову, випустив облігацій на суму близько $2,4 млрд за останні чотири роки, згідно з документами. У період із вересня по грудень 2024 року компанія викупила свої непогашені облігації на суму $375 млн.
- У презентації Telegram також вказав на можливості, повʼязані зі штучним інтелектом, заявивши, що він стає найбільшою відкритою платформою для технології. Згадувалось нове партнерство з групою штучного інтелекту Ілона Маска xAI. Telegram заявила, що інтегрувала чат-бота Grok від xAI до Telegram «з планами просувати його на платформі та ділити отриманий дохід», не розкриваючи додаткових подробиць. Ця співпраця знаменує собою перше велике розширення Grok у новий сервіс соціальних мереж за межами платформи X Маска.
Контекст
Дуров, який народився в Росії, але тепер має громадянство Франції та Обʼєднаних Арабських Еміратів, звинувачується в ймовірній нездатності додатка боротися зі злочинністю, включаючи жорстоке поводження з дітьми та тероризм на своїй платформі. Справа може закінчитися увʼязненням.
Дуров 19 травня написав, що хоча французькі розвідслужби і вказали, що приводом для його затримання була боротьба із сексуальним насильством над дітьми, «їхнім головним фокусом завжди була геополітика».
В даний час Telegram має більше 1 млрд активних користувачів на місяць по всьому світу і управляється невеликою командою з приблизно 60 співробітників, при цьому більшість модерації передається на аутсорсинг підрядникам.
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