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Соцмережі є основним джерелом новин для 72% українців, лідером залишається Telegram – Центр Разумкова

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Більшість українців (65%) є активними споживачами новин, і дивляться, читають, слухають їх кожен день, свідчить дослідження Центру Разумкова, проведене з 23 по 29 січня 2025 року. Найчастіше українці шукають новини про вторгнення Росії і використовують для цього соцмережі.

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Ключові факти

  • Згідно із дослідженням, 19% українців кілька разів на тиждень читають новини, лише 14% ˗ рідше (6% ˗ приблизно раз на тиждень, 3% ˗ кілька разів на місяць, 5% ˗ ніколи або майже ніколи).
Соцмережі є основним джерелом новин для 72% українців, лідером залишається Telegram – Центр Разумкова /Фото 1

Інфографіка: Центр Разумкова

  • Активність споживання новин зростає із зростанням освітнього рівня ˗ споживають їх щодня 61% тих, чий рівень освіти не вищий за середній до 69% тих, хто має вищу або неповну вищу освіту.
  • Істотно зростає активність споживання новин із зростання віку респондентів ˗ споживають їх щодня від 52% у віковій групі 18-29 років до 73% у найстаршій групі (60 і більше років).
  • Коли громадяни звертаються до новинних джерел, вони найчастіше шукають новини про вторгнення Росії та війну в Україні (75%). Часто називають і новини України (про національну політику, уряд, 48%), міжнародні новини (43,5%), новини про погоду, клімат та/або природні катастрофи (33%), місцеві новини або новини громади (включаючи події, злочинність, місцеве самоврядування, 33%).
  • Рідше шукають новини про здоровʼя та добробут (22%), соціальні проблеми (19%), економічні та фінансові новини (17%), спортивні новини (15%), новини про розваги, поп-культуру, моду, мистецтво/книги (14%).
  • Найчастіше респонденти використовують для отримання новин соціальні мережі (72%), 42% опитаних використовують канали на YouTube, 39,5% ˗ телеканали, що входять до телемарафону «Єдині новини», 34% ˗ інші ТВ канали, 21% ˗ новинні сайти, та онлайн видання, 11% ˗ радіо/подкасти, лише 4% ˗ друковані газети.
Соцмережі є основним джерелом новин для 72% українців, лідером залишається Telegram – Центр Разумкова /Фото 2

Інфографіка: Центр Разумкова

  • Лише 17% опитаних зазначили, що не використовують соціальні мережі для отримання новин. Найчастіше використовується Telegram (62%) та YouTube (47%) та Facebook (35% опитаних). Instagram використовують 23%, Х (Twitter) ˗ лише 4%.
Соцмережі є основним джерелом новин для 72% українців, лідером залишається Telegram – Центр Разумкова /Фото 3

Інфографіка: Центр Разумкова

Контекст

У 2024 році платформа Telegram залишалаться основною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік частка месенджера зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73%, йшлося у дослідженні директорки Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак.

У грудні минулого року Дуров повідомив, що у 2024 році загальний дохід Telegram перевищив $1 млрд, а прибутки від реклами «зросли в кілька разів».

У березні 2025-го месенджер досяг значного рубежу – понад 1 млрд активних користувачів щомісяця. Завдяки цьому Telegram посів друге місце серед найпопулярніших месенджерів у світі, поступаючись лише WhatsApp (за винятком китайського WeChat).

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