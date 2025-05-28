Мессенджер Telegram планирует собрать минимум $1,5 млрд с помощью выпуска облигаций 28 мая. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подробности

Компания выпускает пятилетние облигации с доходностью в 9% годовых. Вырученные средства пойдут на выкуп долга по облигациям 2021 года, срок погашения которых наступает в марте 2026-го. Ранее Telegram уже выкупил часть этих бумаг на сумму около $400 млн.

Новый выпуск облигаций заинтересовал как существующих инвесторов, в частности BlackRock Inc. и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, так и новых, среди которых хедж-фонд Citadel, сообщают источники WSJ.

Как и предыдущий выпуск, новые облигации дают возможность конвертации в акции Telegram со скидкой в ​​случае предстоящего IPO. По данным Financial Times, на прошлой неделе источники сообщали, что эта скидка может достигать 20%.

Контекст

В 2024 году Telegram получил прибыль в размере примерно $540 млн при доходе $1,4 млрд. Это существенное улучшение по сравнению с убытком в $173 млн при доходе в $342 млн в 2023 году. На 2025-й Telegram прогнозирует прибыль свыше $700 млн при доходе в $2 млрд.

Главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман ранее отмечал, что компания добилась всех финансовых целей и рассматривает возможность IPO при благоприятных рыночных условиях, писала FT. Однако расследование против основателя Telegram Павла Дурова во Франции, связанное с обвинениями в недостаточном противодействии преступному контенту в мессенджере, может осложнить эти планы. Telegram надеется, что данный вопрос будет решен в течение 2025 года.

В настоящее время у Telegram более 1 млрд активных пользователей в месяц по всему миру, он управляется небольшой командой примерно из 60 сотрудников, при этом большинство модерации передается на аутсорсинг подрядчикам.