Кількість активних користувачів Telegram перевищила 1 млрд

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив, що месенджер досяг значного рубежу – понад 1 млрд активних користувачів щомісяця. Завдяки цьому Telegram посів друге місце серед найпопулярніших месенджерів у світі, поступаючись лише WhatsApp (за винятком китайського WeChat), ідеться у повідомленні Дурова.

Деталі

За словами мільярдера, залученість користувачів Telegram також зростає. У середньому кожен користувач відкриває Telegram 21 раз на день і проводить у додатку 41 хвилину щодня.

Фінансовий успіх компанії також стрімко набирає обертів: у 2024 році прибуток Telegram сягнув $547 млн.

Дуров не втримався від критики головного конкурента – WhatsApp, назвавши його «дешевою, спрощеною імітацією Telegram».

За словами Дурова, Telegram не лише зріс і став прибутковим, «а й зберіг свою незалежність, на відміну від WhatsApp».

Контекст

У грудні минулого року Дуров повідомив, що у 2024 році загальний дохід Telegram перевищив $1 млрд, а прибутки від реклами «зросли в кілька разів».

У 2024 році платформа Telegram залишається основною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік частка месенджера зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73% користувачів в Україні.