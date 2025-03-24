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Tesla втрачає ринок Європи: продажі авто у лютому обвалилися на 44%

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Продажі електромобілів Tesla у Європі в лютому впали на 44% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. Компанія поступилася Volkswagen, BMW та китайським конкурентам, пише Reuters з посиланням на дані JATO Dynamics. Частка ринку Tesla знизилася до 9,6% – це найгірший показник для лютого за останні п’ять років.

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Деталі 

  • У лютому Tesla продала менше 16 000 електромобілів у 25 країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії. Водночас Volkswagen збільшив продажі електрокарів на 180% – майже до 20 000 авто. 
  • BMW та Mini разом реалізували близько 19 000 електромобілів. 
  • Китайські бренди також випередили Tesla: BYD наростив продажі на 94% (до понад 4000 авто), Polestar – на 84% (понад 2000). Xpeng продав понад 1000 машин, Leapmotor – майже 900. 
  • Водночас продажі електромобілів Volvo (Geely) і MG (SAIC) знизилися на 30% і 67% відповідно.
  • Загалом у лютому продажі нових авто в Європі впали на 3%, але реєстрації електромобілів зросли на 25%.
  • Посилення конкуренції, завершення випуску поточної версії Model Y і політична активність Ілона Маска – головні причини падіння продажів Tesla в Європі, зазначив аналітик JATO Dynamics Феліпе Муньйос.

Контекст

Політична позиція Ілона Маска, особливо його близькість до Дональда Трампа, відлякує клієнтів Tesla: люди позбуваються своїх машин, а попит знижується, що загрожує становищу компанії на ринку електромобілів.

Tesla довго асоціювалася з ідеєю екологічного майбутнього завдяки баченню Маска про чисту енергетику. Його сміливий підхід до бізнесу та великі плани притягували покупців і інвесторів.

Але з 2020 року Маск дедалі частіше коментує політичні події — від невдоволення карантином до відкритої підтримки Трампа. Пожертва у $250 млн на кампанію Трампа лише посилила невдоволення серед клієнтів і працівників Tesla.

У США продажі компанії падають у ліберальних штатах, як-от Нью-Йорк і Каліфорнія, але зростають у консервативних – Неваді та Юті. В Європі обурення викликала підтримка Маском німецької партії AfD, яка не визнає кліматичних змін, що вдарило по настроях клієнтів і працівників берлінського заводу.

До політичних проблем додаються ринкові виклики: конкуренція посилюється, модельний ряд застаріває, якість машин викликає сумніви, а ціни на вживані авто падають.

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