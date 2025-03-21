Tesla більше не найцінніший актив Ілона Маска. На чому найбільше заробляє найбагатша людина у світі?

Виробник електромобілів Tesla роками був основним джерелом зростання статків американського мільярдера Ілона Маска . Але більше – ні. Акції компанії різко втратили в ціні

Ілон Маск витратив понад $200 млн, щоб допомогти Дональду Трампу переобратися у президенти США. Утім, уже за кілька тижнів після перемоги Трампа він повернув витрачене з лишком.

У грудні він став першою людиною в історії, чий статок сягнув $400 млрд. Це стало можливим після того, як приватні інвестори оцінили його стартап xAI у $50 млрд (у травні він коштував $24 млрд), а ракетобудівну компанію SpaceX – у $350 млрд (у червні – $210 млрд). Того ж місяця ринкова капіталізація Tesla досягла рекордних $1,5 трлн.

А потім усе почало поступово розпадатися. На початку січня акції Tesla втратили у ціні після того, як компанія повідомила про гірші, ніж очікувалося, поставки у четвертому кварталі 2024 року. Але справжнє падіння почалося 21 січня – наступного дня після інавгурації президента Трампа. Тоді ж Маск очолив новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE).

Сумніви в тому, що Маск зможе одночасно керувати Tesla та працювати цілодобово над скороченням державних витрат, призвели до обвалу акцій. Вони впали на 50% від пікових значень.

«Якщо коротко – в Ілона Маска просто немає балансу. Він не може повноцінно керувати Tesla як CEO, витрачаючи весь свій час і енергію на проєкт DOGE в адміністрації Трампа», – написав аналітик Wedbush Securities та давній прихильник Tesla Ден Айвз у своєму звіті. Він також зазначив, що останні фінансові показники компанії залишаються слабкими.

Ілон Маск тісно співпрацює з Дональдом Трампом, скорочуючи урядові витрати. Фото Getty Images

Падіння Tesla в ціні

29 січня стало відомо, що виторг Tesla у 2024 році зріс лише на 1% – до $97,7 млрд, а чистий прибуток падає другий рік поспіль – до $8,4 млрд, згідно з даними компанії.

Також різко скоротилися продажі автомобілів Tesla у січні та лютому 2025 року в Німеччині, Китаї та Австралії. Аналітики JPMorgan нещодавно знизили свій прогноз глобальних поставок компанії за перший квартал 2025-го до найнижчого рівня з третього кварталу 2022 року. Паралельно з цим у дилерських центрах Tesla по всій території США спалахнули протести проти самої компанії та Ілона Маска.

Тож не дивно, що тиждень тому Маск подав офіційну апеляцію на рішення суду в Делавері, ухвалене в січні 2024 року. Воно анулювало його рекордний компенсаційний пакет Tesla, затверджений у 2018-му. Суддя у цій справі постановив, що Маск і Tesla не змогли довести справедливість процедури ухвалення цього пакета через конфлікти інтересів і «контроль» Маска над радою директорів.

Forbes USA знизив оцінку опціонів із цього пакета (вартістю $65,3 млрд станом на закриття ринку в понеділок) на 50% – до завершення розгляду апеляції Маска. Без урахування цих опціонів Маск володіє 12% Tesla на суму $97,8 млрд, хоча він заклав понад половину своїх акцій як забезпечення особистих кредитів обсягом до $3,5 млрд.

Ілон Маск володіє наразі 12% Tesla на суму $97,8 млрд. Фото Shutterstock

SpaceX > Tesla

На тлі падіння акцій Tesla, SpaceX стала найціннішим активом Маска вперше за п’ять років. Його 42% акцій в ракетобудівній компанії наразі коштують $147 млрд – майже на $20 млрд більше, ніж його частка в акціях та опціонах Tesla станом на закриття торгів у понеділок, порахував Forbes USA. Востаннє частка Маска в SpaceX перевищувала вартість його пакета в Tesla у 2019 році, коли весь його статок оцінювався приблизно в $20 млрд.

SpaceX, яка запускає супутники, вантажі та астронавтів на орбіту для державних і комерційних замовників, збільшила виторг на 51% – до $13,1 млрд у 2024 році, за оцінками галузевих аналітиків Payload Space. Очікуваний виторг від супутникового інтернету Starlink майже подвоївся до $8,2 млрд.

Хоча SpaceX і Tesla досі складають понад 80% від оціненого статку Маска, що становить $329 млрд, він також володіє меншими частками в xAI, X Corp, стартапі з буріння тунелів Boring Company та компанії Neuralink, що займається імплантами для мозку. Разом ці активи додають ще $45 млрд до його статків.

Маск визнав, що йому «вкрай складно» поєднувати роботу в DOGE з керівництвом шістьма різними компаніями. Втім, він ще не відмовився від Tesla. У дописі в X минулого понеділка Маск заявив, що компанія з виробництва електромобілів «в довгостроковій перспективі буде в порядку». Попри останнє падіння акції Tesla все ще зросли на 46% за останній рік, і Маск досі залишається найбагатшою людиною у світі.