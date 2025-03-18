Гедж-фонди вже заробили понад $16 млрд на падінні акцій Tesla – FT

Гедж-фонди, які ставили на зниження акцій Tesla, заробили $16,2 млрд за останні три місяці. Вартість компанії Ілона Маска впала вдвічі, що принесло прибутки тим, хто грав проти неї, пише FT 18 березня.

Деталі

Прибутки інвесторів почали зростати після 17 грудня. За цей час ринкова вартість Tesla зменшилася на понад $700 млрд, а статки Маска скоротилися більш ніж на $100 млрд.

За місяць кількість акцій Tesla у коротких позиціях зросла на 16,3% – до 71,5 млн, або 2,6% від загального обсягу. Це сталося на тлі розпродажу акцій у США через побоювання економічних наслідків агресивних тарифів президента Дональда Трампа.

Tesla втратила приріст, який мала після виборів, коли інвестори сподівалися на вигоду від близькості Маска до Трампа. Четвертий квартал виявився невдалим для компанії, яка попередила, що торговельна війна Трампа може підвищити собівартість виробництва в США.

JPMorgan знизив прогноз ціни акцій Tesla до $120 із $135, зазначивши, що такого швидкого падіння бренду в автопромі ще не бачили. У понеділок акції закрилися на рівні $238,01.

«Tesla мала сильний бренд, але Маск його зруйнував. Його покупці – не люди в ковбойських чоботях», – зазначив аналітик Per Lekander із хедж-фонду Clean Energy Transition.

Раніше Tesla була популярною для коротких продажів – у 2020 році обсяг таких позицій сягав 300 млн акцій. Але ріст на 1500% до середини 2021 року зруйнував ці ставки. Маск часто глузував із критиків, обіцяючи «знищити» їх, коли Tesla вирішить питання автономного керування.

Контекст

Політична активність мільярдера Ілона Маска, зокрема його союз із Дональдом Трампом, призвів до відтоку клієнтів Tesla: власники продають авто, а попит падає, що ставить під загрозу позиції компанії на ринку електромобілів.

Tesla довгий час була символом екологічного прогресу завдяки місії Маска з переходу на стійку енергетику. Його підприємницький стиль та амбіції приваблювали клієнтів і інвесторів.

Однак із 2020 року Маск почав частіше висловлюватися на політичні теми – від критики карантинних обмежень до підтримки Дональда Трампа. Також він зробив пожертву в розмірі $250 млн на передвиборчу кампанію Трампа, що викликало дискусії серед клієнтів та співробітників компанії.

У США продажі Tesla зменшуються у штатах із переважно ліберальними поглядами (Нью-Йорк, Каліфорнія), але зростають у більш консервативних регіонах (Невада, Юта). В Європі підтримка Маском німецької партії AfD, яка заперечує зміну клімату, також спричинила обурення серед клієнтів та працівників заводу в Берліні.

На тлі політичних суперечностей Tesla стикається з тиском з боку конкурентів. Старіння модельного ряду, питання щодо якості автомобілів та зниження цін на вживані моделі послаблюють позиції компанії.