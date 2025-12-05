Tesla з 4 грудня почала продавати в Європі нову, дешевшу версію Model 3 – Standard, яка дебютувала два місяці тому на ринку США, пише Reuters . Компанія розраховує, що нова модифікація допоможе активізувати попит на тлі посилення конкуренції на європейському ринку електромобілів.

Деталі

Продажі електрокарів у регіоні суттєво знизилися цього року, попри оновлену лінійку Model Y, а частина покупців віддає перевагу моделям конкурентів – зокрема Volkswagen ID.3 та Atto 3 від китайського виробника BYD.

Model 3 Standard позиціонують як варіант із «дуже низькою вартістю володіння». Задля зменшення ціни Tesla прибрала окремі преміальні опції та оздоблення, однак зберегла запас ходу понад 300 миль (близько 480 км). Поставки в Європі плануються з першого кварталу 2026 року.

Вартість автомобіля становить €37 970 в Німеччині, 330 056 норвезьких крон ($32 698) у Норвегії та 449 990 шведських крон ($47 820) у Швеції. У США цю версію представили в жовтні за ціною $36 990. Для порівняння, друга за ціною версія Model 3 у Німеччині – «premium» – коштує €45 970.

Запуск нової модифікації відбувся слідом за виходом у жовтні більш доступного кросовера Model Y у Європі, оскільки Tesla намагається втримати свою частку ринку на фоні агресивного цінового тиску з боку європейських і китайських виробників, що пропонують електрокари дешевші за $30 000.

Контекст

Model 3 вперше презентували у 2016 році як масовий доступний електромобіль, а серійне виробництво стартувало у 2017-му. Відтоді модель неодноразово оновлювали.

Попри те, що Ілон Маск дедалі активніше переорієнтовує Tesla на проєкти зі штучним інтелектом, зокрема роботаксі та людиноподібних роботів, саме більш доступні версії авто нині залишаються ключовим драйвером її найближчого зростання виторгу.