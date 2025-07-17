Український тревел-агрегатор Tickets.ua, присутній в 104 країнах, перебуває у процесі згортання бізнесу в Туреччині , повідомив CEO та співвласник компанії Андрій Інгульський в інтерв’ю Forbes Ukraine. Ключовою причиною виходу з ринку стала девальвацію місцевої валюти.

Ключові факти

Нестабільність турецької ліри призводить до значних фінансових втрат компанії на цьому ринку, пояснив Інгульський. «Увесь виторг фактично «з’їдає» девальвація», – каже він.

За його словами, попри значні обсяги продажів через валютну нестабільність компанії складно вести бізнес. «Порахувавши прибуток і втрати, виходимо в нуль», – каже СЕО Tickets.ua.

Туреччина – щонайменше другий великий ринок, з якого йде українська компанія. У 2020 році Tickets.ua вийшли на ринок Китаю, повідомив Інгульський. Але у тому ж році ухвалили рішення йти з нього. «Надто зарегульований, малотранзакційний і локалізований ринок», – зазначив СЕО.

За його словами, у Китаї потрібно багато вкладати в інфраструктуру, щоб витримати навантаження.

У середньому вихід на новий ринок коштує Tickets.ua €50 000-300 000, за оцінкою Інгульського.

Контекст

Онлайн-сервіс з купівлі квитків Tickets.ua у 2008-му році заснували львівʼяни Андрій Інгульський та Сергій Кравець. Сервіс бронював авіаквитки, заробляючи на комісії і власній націнці. У 2013-му компанія почала експансію, тому через два роки створила холдинг TTN в Австрії, під парасолькою якого обʼєднла всі іноземні «дочки».

На середину 2025-го Інгульському та Кравцю (через автрійський холдинг TTN, де у кожного по 50%) належить 49% Tickets.ua. Решта 51% у Tickets.ua належить фонду ATEY. Його засновник і власник – Андрій Солтис, згідно з YouControl.

Нині сервіс компанії доступний на понад 100 ринках та має близько 10 млн відвідувачів сайту на місяць по всьому світу.

Продаж авіаквитків приносить компанії 40% виторгу, розповів Інгульський. Компанія також почала продавати автобусні та залізничні квитки і вводити додаткові сервіси, як от організація відряджень для великого бізнесу. У 2024-му виторг TTN – €200 млн, каже Інгульський. Це втричі менше, ніж у допандемійному 2019-му.

У червні компанія запустила покупку квитків частинами у партнерстві з monobank. Як Tickets.ua на ходу перебудовує бізнес, щоб зростати – читайте в інтерв’ю CEO Андрія Інгульського для Forbes Ukraine.