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Tickets.ua йде з ринку Туреччини. СЕО компанії пояснив причини

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Український тревел-агрегатор Tickets.ua, присутній в 104 країнах, перебуває у процесі згортання бізнесу в Туреччині, повідомив CEO та співвласник компанії Андрій Інгульський в інтерв’ю Forbes Ukraine. Ключовою причиною виходу з ринку стала девальвацію місцевої валюти.

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Ключові факти

  • Нестабільність турецької ліри призводить до значних фінансових втрат компанії на цьому ринку, пояснив Інгульський. «Увесь виторг фактично «з’їдає» девальвація», – каже він.  
  • За його словами, попри значні обсяги продажів через валютну нестабільність компанії складно вести бізнес. «Порахувавши прибуток і втрати, виходимо в нуль», – каже СЕО Tickets.ua. 
  • Туреччина – щонайменше другий великий ринок, з якого йде українська компанія. У 2020 році Tickets.ua вийшли на ринок Китаю, повідомив Інгульський. Але у тому ж році ухвалили рішення йти з нього. «Надто зарегульований, малотранзакційний і локалізований ринок», – зазначив СЕО.  
  • За його словами, у Китаї потрібно багато вкладати в інфраструктуру, щоб витримати навантаження. 
  • У середньому вихід на новий ринок коштує Tickets.ua €50 000-300 000, за оцінкою Інгульського. 

Контекст

Онлайн-сервіс з купівлі квитків Tickets.ua у 2008-му році заснували львівʼяни Андрій Інгульський та Сергій Кравець. Сервіс бронював авіаквитки, заробляючи на комісії і власній націнці. У 2013-му компанія почала експансію, тому через два роки створила холдинг TTN в Австрії, під парасолькою якого обʼєднла всі іноземні «дочки». 

На середину 2025-го Інгульському та Кравцю (через автрійський холдинг TTN, де у кожного по 50%) належить 49% Tickets.ua. Решта 51% у Tickets.ua належить фонду ATEY. Його засновник і власник – Андрій Солтис, згідно з YouControl.

Нині сервіс компанії доступний на понад 100 ринках та має близько 10 млн відвідувачів сайту на місяць по всьому світу. 

Продаж авіаквитків приносить компанії 40% виторгу, розповів Інгульський. Компанія також почала продавати автобусні та залізничні квитки і вводити додаткові сервіси, як от організація відряджень для великого бізнесу. У 2024-му виторг TTN – €200 млн, каже Інгульський. Це втричі менше, ніж у допандемійному 2019-му. 

У червні компанія запустила покупку квитків частинами у партнерстві з monobank. Як Tickets.ua на ходу перебудовує бізнес, щоб зростати – читайте в інтерв’ю CEO Андрія Інгульського для Forbes Ukraine.

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