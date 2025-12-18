Інвестиційний синдикат Toloka.vc інвестував $1,2 млн у Forward Group – FreightTech-компанію з українським корінням, що розробляє AI-рішення для автоматизації логістики для перевізників, вантажовідправників і 3PL-операторів. Про це повідомила пресслужба компанії 18 грудня. Продукти Forward Group використовують клієнти у США та Європі.
- Forward розвиває два продукти. Cargofy – AI-диспетчер для автоперевізників, який автоматизує пошук і бронювання вантажів, оптимізацію маршрутів та комунікацію з водіями. Рішення інтегрується з біржами перевезень і телематичними системами, зокрема Samsara та Project44.
- За даними компанії, один диспетчер може керувати флотом у десять разів більшим, а автопарк із 315 вантажівок знижує витрати до $83 000 на місяць за рахунок скорочення простоїв.
- Другий продукт – Cargohub, платформа для автоматизації тендерів на перевезення для вантажовідправників і 3PL-операторів. Вона охоплює весь цикл закупівель – від RFQ до збору та ранжування ставок. У середньому клієнти проводять понад 250 тендерів на місяць, а тривалість закупівельного циклу скорочується з кількох днів до кількох годин. Обидва рішення інтегруються з ERP/TMS і працюють через email, voice AI, месенджери та API.
- За останні шість місяців Forward подвоїла виторг Cargohub і досягла $9,1 млн ARR. Валова маржинальність – 71%, кількість платних клієнтів Cargofy – понад 2000. Компанія почала роботу з enterprise-флотами у США (від 100 вантажівок). Один із клієнтів скоротив річні логістичні витрати більш ніж на $5 млн. Показник LTV/CAC – близько 9,5×, виторг на одного співробітника – $171 000.
Контекст
Forward Group заснував серійний SaaS-підприємець Стах Возняк. CTO – Олександр Ковальчук, який має досвід роботи в Державному космічному агентстві України та понад 10 років у сфері AI й логістичних систем. Комерційний напрям очолює Dimitrios Alexiou з 15-річним досвідом у міжнародній логістиці, зокрема в Maersk.
Глобальний ринок логістичного програмного забезпечення оцінюється у $14,4 млрд із прогнозованим зростанням на рівні 18% на рік. Forward працює одночасно з перевізниками та вантажовідправниками. У 2026 році компанія планує масштабування бізнесу та розглядає стратегічні M&A-сценарії.
Toloka.vc – український венчурний синдикат, заснований у 2023 році Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфотом та Олександром Колбом. Платформа об’єднує понад 1800 інвесторів і здійснила 22 інвестиції загальним обсягом понад $22,5 млн.
