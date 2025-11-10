Український інвестиційний синдикат Toloka.vc став інвестором Alice Technologies – стартапу з Кремнієвої долини, який створив перший у світі генеративний будівельний симулятор на базі штучного інтелекту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби синдикату.
Деталі
- Платформа Alice моделює тисячі варіантів виконання інфраструктурних та промислових проєктів, враховуючи ресурси, логістику, терміни й бюджет.
- Завдяки Alice будівельні компанії скорочують час планування та суттєво економлять кошти: в середньому $12,1 млн на проєкті вартістю $100 млн і 128 днів будівництва. Технологію вже використовують на об’єктах із загальним бюджетом понад $115 млрд. Платформа інтегрується з Oracle Primavera P6 та Microsoft Project.
- У Toloka.vc впевнені: Alice – це не черговий інструмент, а справжній прорив, який допомагає забудовникам одночасно вирішувати три ключові проблеми – бюджет, терміни та планування. ШІ дозволяє в реальному часі тестувати різні сценарії й обирати оптимальний шлях реалізації проєкту.
Контекст
Toloka.vc було засновано у 2023 році Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфою та Олександром Колбом. За перший рік роботи синдикат залучив понад 1700 інвесторів і вклав більше $20 млн у швидкозростаючі стартапи.
Toloka фокусується на проєктах із глобальним потенціалом: компанії, які можуть масштабуватися по всьому світу, вийти на IPO або стати привабливою ціллю для стратегічного придбання.
