Український інвестиційний синдикат Toloka.vc став інвестором Alice Technologies – стартапу з Кремнієвої долини, який створив перший у світі генеративний будівельний симулятор на базі штучного інтелекту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби синдикату.

Деталі

Платформа Alice моделює тисячі варіантів виконання інфраструктурних та промислових проєктів, враховуючи ресурси, логістику, терміни й бюджет.

Завдяки Alice будівельні компанії скорочують час планування та суттєво економлять кошти: в середньому $12,1 млн на проєкті вартістю $100 млн і 128 днів будівництва. Технологію вже використовують на об’єктах із загальним бюджетом понад $115 млрд. Платформа інтегрується з Oracle Primavera P6 та Microsoft Project.

У Toloka.vc впевнені: Alice – це не черговий інструмент, а справжній прорив, який допомагає забудовникам одночасно вирішувати три ключові проблеми – бюджет, терміни та планування. ШІ дозволяє в реальному часі тестувати різні сценарії й обирати оптимальний шлях реалізації проєкту.

Контекст

Toloka.vc було засновано у 2023 році Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфою та Олександром Колбом. За перший рік роботи синдикат залучив понад 1700 інвесторів і вклав більше $20 млн у швидкозростаючі стартапи.

Toloka фокусується на проєктах із глобальним потенціалом: компанії, які можуть масштабуватися по всьому світу, вийти на IPO або стати привабливою ціллю для стратегічного придбання.