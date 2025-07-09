Інвестиції в енергетику – це довгостроковий напрям розвитку Dragon Capital, каже в інтервʼю Forbes засновник інвесткомпанії Томаш Фіала. До кінця року Dragon планує запустити спільно з британською Amber інфраструктурний фонд на €350 млн, який також інвестуватиме в енергетику.

Деталі

Dragon Capital Томаш Фіала інвестує $30 млн у спільний з колишнім CEO «Укренерго» Володимиром Кудрицьким енергопроєкт Power One.

Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а компанія «Неджен» Кудрицького – операційний.

До кінця 2025-го партнери планують побудувати 20 МВт газопоршневих установок і близько 40 МВт energy storage.

Дохідність проєкту 30%, а окупність 3-3,5 роки, каже Фіала.

«Ми звернули увагу на енергетику торік, коли була знищена частина українських електростанцій», – каже Фіала.

Паралельно Dragon Capital планує до кінця року запустити спільно з Amber інфраструктурний фонд на €350 млн, який інвестуватиме в енергетику та інфраструктуру протягом 12 років.

Контекст

Володимир Кудрицький звільнився з «Укренерго» у вересні 2024-го, приблизно за рік до закінчення його контракту.

В листопаді він заснував компанію «Неджен» разом із колишнім членом правління «Укренерго» Андрієм Немировським.

У квітні 2025-го: «Неджен» домовилась про запуск енергетичного проєкту Power One з Dragon Capital.

Dragon інвестує також у власну енергонезалежність. До кінця 2026 року компанія планує покрити сонячними панелями щонайменше 10 своїх обʼєктів нерухомості за ​​ $4 млн.