«Дивимось детально на ринок енергетики». Dragon Capital Томаша Фіали інвестує $4 млн у сонячні електростанції. Forbes дізнався подробиці

До кінця 2026 року Dragon Capital вкриє сонячними панелями щонайменше 10 своїх обʼєктів нерухомості. Чому інвестиційна компанія вирішила будувати власну генерацію електроенергії саме зараз і чи планує зупинятися на СЕС?

Інвестиційна компанія Dragon Capital чеського бізнесмена Томаша Фіали протягом 2024–2026 років інвестує $4 млн у розбудову сонячних панелей на дахах власних об’єктів нерухомості в Україні, повідомив Forbes Ukraine Володимир Тимочко, керівний директор з прямих інвестицій у Dragon Capital.

В управлінні компанії – 27 об’єктів комерційної нерухомості (торговельні, логістичні, офісні) загальною площею 640 000 кв. м. До кінця 2026 року компанія планує вкрити сонячними панелями щонайменше 10 об’єктів, загальна потужність – близько 10 МВт. Під кожну СЕС створять окреме ТОВ. Перше – «Солар Енерджі Сістемз» – зареєстроване 13 листопада, свідчать дані YouControl.