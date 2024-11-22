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«Дивимось детально на ринок енергетики». Dragon Capital Томаша Фіали інвестує $4 млн у сонячні електростанції. Forbes дізнався подробиці

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Dragon Capital Томаша Фіали починає будувати СЕС. /колаж Анастасія Решетнік

Томаш Фіала не виключає, що Dragon Capital може стати новим гравцем на енергетичному ринку. Фото колаж Анастасія Решетнік

До кінця 2026 року Dragon Capital вкриє сонячними панелями щонайменше 10 своїх обʼєктів нерухомості. Чому інвестиційна компанія вирішила будувати власну генерацію електроенергії саме зараз і чи планує зупинятися на СЕС?

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Інвестиційна компанія Dragon Capital чеського бізнесмена Томаша Фіали протягом 2024–2026 років інвестує $4 млн у розбудову сонячних панелей на дахах власних об’єктів нерухомості в Україні, повідомив Forbes Ukraine Володимир Тимочко, керівний директор з прямих інвестицій у Dragon Capital. 

В управлінні компанії – 27 об’єктів комерційної нерухомості (торговельні, логістичні, офісні) загальною площею 640 000 кв. м. До кінця 2026 року компанія планує вкрити сонячними панелями щонайменше 10 об’єктів, загальна потужність – близько 10 МВт. Під кожну СЕС створять окреме ТОВ. Перше – «Солар Енерджі Сістемз» – зареєстроване 13 листопада, свідчать дані YouControl.

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