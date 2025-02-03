Торгова війна. Євро, акції США, нафта і крипторинок відреагували на мита Трампа

Світові ринки обвалилися після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити мита на товари з Мексики та Канади, й додаткові 10% мита на імпорт з Китаю. Про це пишуть The Wall Street Journal та Bloomberg . Євро відреагувало на обіцянки Трампа, що тарифи на товари з ЄС «обовʼязково будуть введені».

Деталі

Nasdaq Composite впав на 2,8%, S&P 500 – на 2,1%. Акції Тайваню втратили понад 5%, Токіо і Сеула – близько 3%.

Фʼючерси на нафту Brent зросли в ціні на 67 центів або на 0,9%. Сировина торгується на рівні $76,3 за барель. Тоді як американська нафта WTI подорожчала на $1,36 або 1,9%, до $73,89 за барель.

Долар США зростає через очікування інфляційного тиску та високі процентні ставки в США. Канадський долар впав на 1,4% до $1,473 – мінімум із 2003 року. Мексиканський песо знизився на 2% до $21,15.

Євро впало до найнижчого рівня за останні два роки, втративши близько 1%. Європейська валюта падає через побоювання, що орієнтовані на експорт ЄС постраждають від митних тарифів США, та очікування, що ЄЦБ знижуватиме відсоткові ставки більш агресивно, ніж ФРС.

Ринок криптовалют обвалився: Bitcoin подешевшав на 3,2% до $93 893, а Ether – на 14% до $2493. Індекс CoinDesk 20, який вимірює 20 найбільших цифрових активів за ринковою капіталізацією, впав на 9%.

Контекст

Трамп пов’язав торговельні обмеження із боротьбою з нелегальною міграцією та наркотрафіком, заявивши, що мита залишатимуться, доки Канада та Мексика не зупинять потоки фентанілу та нелегальних мігрантів.

Мексика відкинула звинувачення США та запропонувала створити спільну робочу групу. Канада посилила контроль на кордоні, закупивши вертольоти та дрони.

Експерти попереджають, що довгострокові наслідки тарифів можуть підірвати десятиліття економічної інтеграції Північної Америки. Автомобільна галузь із взаємопов’язаними ланцюгами поставок зазнає серйозних збоїв, що загрожує мільйонам робочих місць у США, Канаді та Мексиці.

Канада та Мексика готують відповідь. Канадський прем’єр Джастін Трюдо анонсував 25% мита на американські товари загальною вартістю $105 млрд, включно з алкоголем, автомобілями, сільгосппродукцією та сталлю. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум планує «карусельні» тарифи для створення невизначеності серед американських експортерів.

Ескалація протекціонізму з боку адміністрації Трампа стала наймасштабнішою за майже століття, впливаючи на інфляцію, геополітику та економіку, говорять експерти. Трамп планує переговори з Канадою та Мексикою до набрання митами чинності 4 лютого.