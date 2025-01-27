Tesla подала на ЄС до суду через мита на електромобілі з Китаю

Американська компанія Tesla слідом за німецькою BMW та кількома китайськими автовиробниками подала позов до Європейський суду через введені Брюсселем мита на імпорт електромобілів з Китаю. Відповідний позов проти Єврокомісії оприлюднений на сайті суду, пише Financial Times 27 січня.

Ключові факти

Мільярдер-власник Tesla Ілон Маск, який є радником президента США Дональда Трампа, відкрито критикує регулювання у ЄС.

Позов знаменує собою чергове протистояння між мільярдером та ЄС.

Європейська комісія заявила, що захищатиме своє рішення у суді.

ЄС у жовтні запровадив антисубсидіарне мито у розмірі 7,8% для Tesla та до 35,3% для інших компаній. Це на додаток до 10-відсоткового стандартного імпортного мита.

Контекст

Tesla, незважаючи на те, що її штаб-квартира знаходиться в США, виробляє більшу частину своїх автомобілів, призначених для Європи, у Китаї. Автомобілі також мають китайські акумулятори всередині. Автовиробник отримав найнижчу ставку мита серед усіх експортерів у розмірі 8%.

Нові мита набули чинності 30 жовтня 2024-го року. ЄС ввів їх через субсидії Китаю своєї галузі електромобілів в обсязі, який завдає економічних збитків автовиробникам блоку.

Три найбільші китайські виробники електромобілів BYD, SAIC та власник Volvo Geely теж подали на ЄС до суду. Метою позовів є скасування закону, який запровадив мита. Якщо суд стане на бік експортерів, вони зможуть спробувати стягнути збитки.

Китай також ініціював справу проти мит у Світовій організації торгівлі.