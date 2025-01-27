Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Tesla подала на ЄС до суду через мита на електромобілі з Китаю

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Американська компанія Tesla слідом за німецькою BMW та кількома китайськими автовиробниками подала позов до Європейський суду через введені Брюсселем мита на імпорт електромобілів з Китаю. Відповідний позов проти Єврокомісії оприлюднений на сайті суду, пише Financial Times 27 січня.

Ключові факти

  • Мільярдер-власник Tesla Ілон Маск, який є радником президента США Дональда Трампа, відкрито критикує регулювання у ЄС.
  • Позов знаменує собою чергове протистояння між мільярдером та ЄС.
  • Європейська комісія заявила, що захищатиме своє рішення у суді.
  • ЄС у жовтні запровадив антисубсидіарне мито у розмірі 7,8% для Tesla та до 35,3% для інших компаній. Це на додаток до 10-відсоткового стандартного імпортного мита.

Контекст

Tesla, незважаючи на те, що її штаб-квартира знаходиться в США, виробляє більшу частину своїх автомобілів, призначених для Європи, у Китаї. Автомобілі також мають китайські акумулятори всередині. Автовиробник отримав найнижчу ставку мита серед усіх експортерів у розмірі 8%.

Нові мита набули чинності 30 жовтня 2024-го року. ЄС ввів їх через субсидії Китаю своєї галузі електромобілів в обсязі, який завдає економічних збитків автовиробникам блоку.

Три найбільші китайські виробники електромобілів BYD, SAIC та власник Volvo Geely теж подали на ЄС до суду. Метою позовів є скасування закону, який запровадив мита. Якщо суд стане на бік експортерів, вони зможуть спробувати стягнути збитки. 

Китай також ініціював справу проти мит у Світовій організації торгівлі.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні