Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поділився з Дональдом Трампом планами Анкари організувати в Туреччині зустріч лідерів України та Росії для проведення мирних переговорів. Про це пише CNN Turk 26 червня.

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Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Ердоган розповів про ці плани. Трамп у відповідь заявив: «Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, я також приїду до Стамбула чи Анкари».

Ердоган висловив сподівання, що необхідні зустрічі відбудуться найближчим часом, щоб наблизити мир.

Президент Туреччини наголосив на необхідності припинення війни, заявивши: «Ця війна має закінчитися. Регіон більше не може витримувати такі конфлікти. Потрібно встановити справедливий і тривалий мир».

Ердоган зазначив, що як Україна, так і Росія неодноразово висловлювали довіру до Туреччини як посередника.

Контекст

2 червня відбувся другий раунд прямих мирних переговорів між Україною та Росією, який тривав менше 90 хвилин. Делегацію України очолював міністр оборони Рустем Умєров, а російську – радник президента РФ Володимир Мединський.

Ця зустріч, як і попередня, не стала проривом у досягненні миру. Росія відмовилася від пропозиції 30-денного перемир’я, натомість передавши Україні меморандум, який відображає її позицію щодо «всіх аспектів надійного вирішення першопричин конфлікту». Forbes Ukraine підсумував ключові висновки з попереднього етапу переговорів.