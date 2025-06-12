Росія не хоче закінчувати війну і веде мирні переговори, щоб проти неї не вводилися нові жорсткі санкції. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив президент Володимир Зеленський.

Ключові факти

Мирні переговори . На думку Зеленського, Росії «важливо показати Трампу, що між Україною та Росією є дипломатичний міст». Зокрема для того, «щоб проти Росії не вводилися санкції», поки тривають переговори. «Тому що Путін завжди може сказати: «Ми розмовляємо один з одним! Якщо буде запроваджено санкції, переговорів більше не буде», – сказав Зеленський, додавши, що насправді президент РФ не хоче миру.

. На думку Зеленського, Росії «важливо показати Трампу, що між Україною та Росією є дипломатичний міст». Зокрема для того, «щоб проти Росії не вводилися санкції», поки тривають переговори. «Тому що Путін завжди може сказати: «Ми розмовляємо один з одним! Якщо буде запроваджено санкції, переговорів більше не буде», – сказав Зеленський, додавши, що насправді президент РФ не хоче миру. Ізоляція України. На думку Зеленського, росіяни мали й іншу мету. Вони хотіли «діалогу без європейців та без американців», щоб ізолювати Україну. «Тривала війна без підтримки партнерів (України) – це був би ідеальний варіант для Путіна, – заявив український президент. – Він не витримає тривалої війни з партнерами та санкціями».

На думку Зеленського, росіяни мали й іншу мету. Вони хотіли «діалогу без європейців та без американців», щоб ізолювати Україну. «Тривала війна без підтримки партнерів (України) – це був би ідеальний варіант для Путіна, – заявив український президент. – Він не витримає тривалої війни з партнерами та санкціями». Брехня Росії . Попри добрі слова президента США Дональда Трампа про російського президента, Зеленський вважає, що той розкусив Путіна. «Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна щодо війни, – сказав Зеленський. – Я думаю, що Росія просто бреше Трампу».

. Попри добрі слова президента США Дональда Трампа про російського президента, Зеленський вважає, що той розкусив Путіна. «Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна щодо війни, – сказав Зеленський. – Я думаю, що Росія просто бреше Трампу». Критика з боку Трампа. Зеленський розуміє, чому американський президент неодноразово і різко критикує не лише Путіна, а й його самого. «Я поставлюся до всього цілком нормально, якщо це наблизить нас до закінчення війни, – говорить він. – Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати».

Зеленський розуміє, чому американський президент неодноразово і різко критикує не лише Путіна, а й його самого. «Я поставлюся до всього цілком нормально, якщо це наблизить нас до закінчення війни, – говорить він. – Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати». Тиск на РФ. Український президент переконаний, що «Путін не розуміє нічого, окрім сили. І Америка має цю силу». Більшість глав урядів поділяють його думку, каже він. «І я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє». На його думку, «Трамп має запровадити санкції, щоб Путін негайно сказав: «Давайте поговоримо про припинення війни». Він має на увазі пакет санкцій, яким Трамп раніше погрожував, але й досі не запровадив.

Український президент переконаний, що «Путін не розуміє нічого, окрім сили. І Америка має цю силу». Більшість глав урядів поділяють його думку, каже він. «І я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє». На його думку, «Трамп має запровадити санкції, щоб Путін негайно сказав: «Давайте поговоримо про припинення війни». Він має на увазі пакет санкцій, яким Трамп раніше погрожував, але й досі не запровадив. Економіка Росії і санкції. Зеленський вважає, що головною помилкою санкцій було те, що їх реалізовано надто повільно. «Це дало Путіну шанс адаптуватися». Зокрема, економіка, особливо військова промисловість, змогли адаптуватися. «Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, – говорить Зеленський. – Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде запроваджено жорсткі санкції, тому що він може протриматися ще якийсь час». Тому жорсткі санкції мають бути реалізовані зараз.

Зеленський вважає, що головною помилкою санкцій було те, що їх реалізовано надто повільно. «Це дало Путіну шанс адаптуватися». Зокрема, економіка, особливо військова промисловість, змогли адаптуватися. «Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, – говорить Зеленський. – Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде запроваджено жорсткі санкції, тому що він може протриматися ще якийсь час». Тому жорсткі санкції мають бути реалізовані зараз. Наступ РФ. Зеленський відкинув повідомлення про потужні наступи РФ, він назав «російським наративом» заяви, що Росія виграє війну. Він додав, що армія вже майже три тижні відбиває нову наступальну операцію: росіяни, «мʼяко кажучи, не дуже успішні».

Контекст

У понеділок, 2 червня, Україна та Росія провели другий раунд прямих мирних переговорів, які тривали менш як 90 хвилин. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, російську – радник президента РФ Володимир Мединський.

Остання зустріч делегацій України та Росії знову не принесла очікуваного прориву на шляху до миру. Замість того щоб погодитися на 30-денне перемир’я, Росія передала Києву меморандум, який відображає її позицію щодо «всіх аспектів надійного подолання першопричин кризи». Forbes Ukraine зібрав висновки з попереднього раунду переговорів.