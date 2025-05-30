США не відправлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною в Туреччині. Про це пише The Atlantic з посиланням на джерела.

Деталі

В адміністрації президента США зазначають, що Дональд Трамп очікує прогресу в мирному врегулюванні російсько-української війни за результатами переговорів.

«Президент обурений, але все ще хоче досягти угоди. Він шукає оптимальний шлях до неї, але повірте, він готовий вийти з переговорів, якщо це буде необхідно», – заявило джерело видання.

Контекст

16 травня в Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та Росією, які тривали годину. За даними ЗМІ, Росія вимагала відведення українських військ із певних територій для припинення вогню, погрожуючи окупувати Харківську та Сумську області.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорили обмін полоненими за формулою «1000 на 1000» і припинення вогню. Домовленість про обмін уже дала змогу провести три обміни.

19 травня Дональд Трамп поговорив із Путіним, Зеленським і європейськими лідерами. Путін висловив готовність розробити меморандум про припинення вогню, а Трамп закликав негайно почати переговори про мир.

27 травня спецпредставник США в Україні Кіт Келлог зазначив, що США отримали від України перелік умов для миру та очікують аналогічного меморандуму від Росії. Він наголосив на необхідності посилення тиску на Росію для спонукання до переговорів.

29 травня Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну й уникає виконання обіцянок, зокрема не надавши меморандум, який готує понад тиждень. «Слова з Москвою не працюють», – наголосив він.