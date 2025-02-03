Дональд Трамп вже заробив понад $800 млн на мемкоїні TRUMP – експерт Coinbase

Президент США Дональд Трамп заробив $802 млн з часу запуску мемкоїна TRUMP, представленого 18 січня. Про це повідомив керівник відділу продуктів біржі Coinbase Конор Гроган 3 лютого на своїй сторінці в X.

Деталі

$482 млн у USDC, TRUMP, SOL команда мемкоїна відправила на біржі.

$240 млн ліквідності поза діапазоном – кошти перебувають за межами встановленої ціни пулу. $50 млн – у діапазоні. Ще $29,3 млн команда заробила за рахунок комісій USDC.

Водночас Гроган зазначив, що не враховував $16 млрд у токенах TRUMP, які утримує команда проєкту.

Не всі криптоактиви, відправлені на біржі, були продані, зазначив експерт. Однак, за словами Грогана, він не брав до уваги деякі інші джерела надходжень, у яких він не впевнений.

Контекст

Дональд Трамп неодноразово висловлювався на підтримку криптовалют. Зокрема, він заявляв, що всі біткоїни, які залишилися, мають бути видобуті в США.

Токен TRUMP запустився 18 січня. Запуск відбувся на тлі заяв Трампа в грудні 2024-го про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів, аналогічного до стратегічного нафтового запасу. Тоді вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїна досягла рекордної позначки у понад $106 000. Чи втримає $Trump популярність та як зміниться ціна інших криптовалют, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

23 січня Трамп підписав указ про стимулювання розвитку криптовалютної індустрії. Мета – створення сприятливих умов для розвитку галузі у США та формування національного резерву цифрових активів. Хоча виконавчі укази зазвичай не мають значної юридичної сили, вони задають тон політиці адміністрації щодо конкретних питань.