«Робота зі ШІ – контрольований хаос». Balbek bureau навчили штучний інтелект відтворювати зруйновані будівлі. Що вміє технологія в архітектурі

Архітектори української майстерні balbek bureau делегують штучному інтелекту створення концепцій реконструкції будівель, зруйнованих російськими обстрілами. У 2025-му компанія планує вкладати в ШІ до 2% виторгу. Скільки коштує розробка?

Архітектурна компанія balbek bureau використовує штучний інтелект, щоб візуалізувати реконструкцію зруйнованих під час війни будівель. «Плануємо безкоштовний застосунок, де користувач зможе зробити фото та отримати кілька сценаріїв відновлення руйнувань», – розповів CEO та співзасновник Слава Балбек на конференції Forbes Tech 2024.

Наприкінці 2023-го у майстерні було понад 40 активних проєктів. У портфоліо – проєкт офісу українського єдинорога Grammarly, гастрономічний простір Kyiv Food Market, артінсталяція «Дім. Спогади» для антарктичної станції «Академік Вернадський» тощо.