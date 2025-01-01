Ці ШІ-інструменти допоможуть малому і середньому бізнесу вийти на новий рівень. Від автоматизації рутини до персоналізованого маркетингу

Для бізнесів, які працюють в умовах високої конкуренції та нестабільності, штучний інтелект – ключ до підвищення ефективності, оптимізації витрат і зростання прибутковості. Це не лише про технології, а й про сміливість компаній приймати нестандартні рішення. Про ШІ-інструменти для українського МСБ розповів директор з питань штучного інтелекту українського ІТ-холдингу Netpeak Group Сергій Саута.

Зима 2024 року принесла значний зсув у тенденції використання штучного інтелекту. Він став реальним помічником, доступним навіть малому бізнесу. Близько 27% компаній малого та середнього бізнесу у світі вже використовують інструменти ШІ для автоматизації процесів, за даними міжнародної консалтингової компанії McKinsey. До 2030 року показник зросте до 50%, згідно прогнозів.

В Україні ШІ впровадили 21% підприємців, йдеться в дослідженні Mastercard SME Index 2024. Найчастіше його використовують для маркетингових та SMM-стратегій, перекладу, генерації контенту та комунікації з клієнтами. Ще 34% бізнесів виявили інтерес до ШІ-технологій.

Знаючи статистику, йдемо від ШІ, як «чатик», до ШІ, як помічник. Якщо ваша команда постійно працюватиме зі ШІ, безкоштовні ліміти можуть швидко вичерпуватись. Якщо немає можливості купувати платні підписки, використовуйте кілька моделей паралельно: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Mistral. Проте потужні версії, такі як Claude Sonnet 3.5 чи GPT-o1, доступні лише в платних тарифах.

ШІ-інструменти для малого та середнього бізнесу

Автоматизація рутинних процесів. Інтегруйте ChatGPT API через Make.com або Zapier для автоматизації клієнтської підтримки.

Ці платформи дозволяють налаштувати чат-бота без технічних навичок. Наприклад, вони можуть аналізувати тональність звернень і пропонувати оптимальні відповіді. Наприклад, Ringo Supervisor AI від української AI-платформи телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків Ringostat контролює якість спілкування з клієнтами та виявляє проблемні моменти. Діджитал-агенція Inweb через ботів оптимізує документообіг та дозволяє співробітникам швидко знаходити інформацію зі всіх внутрішніх баз знань та інших документів.

Додавання ШІ-функціоналу в існуючі продукти.

Miro AI не тільки малює діаграми, а й організовує інформацію та створює схеми для командної роботи. Figma генерує прототипи дизайну за текстовим описом. Photoshop отримав Generative Fill для редагування зображень – автоматично додає чи видаляє елементи. Notion AI автоматизує роботу з текстами, документами та базами даних.

Внутрішні HR процеси та системи. ШІ-системи допомагають оцінювати кандидатів та оптимізувати процеси найму.

Наприклад, наша ШІ-модель ЛІТІ – це фреймворк для оцінки кандидатів на вакансії в компанії Netpeak Group. Він аналізує текстово відео зі співбесіди, а результати аналізу конвертує у відсотки відповідності ідеальному портрету кандидата. Ще одна наша розробка — HRM-система Netpeak CoreHR. Завдяки ШІ, вона аналізує відео співробітника та дає йому поради, як працювати ефективніше, а менеджер отримує рекомендації, як краще ставити завдання працівнику.

Креативний контент. Створення візуального контенту, музики чи відео стало доступнішим завдяки ШІ.

Бізнес може створювати матеріали, що раніше потребували великих команд дизайнерів. Наприклад, інструменти в GPT, Gemini, Copilot дозволяють створювати візуалізацію. Сервіси Midjourney, Leonardo, Stable Diffusion, Flux, Soraі дозволяють генерувати контент набагато кращої якості та більшої складності.

Аналітика та прогнозування. Малому бізнесу часто бракує аналітиків, але ШІ вирішує цю проблему.

Gemini DeepSearch проводить глибокі дослідження з посиланнями на джерела. Claude (інструмент аналізу) вміє писати та виконувати код для аналізу даних в реальному часі, створюючи наочні візуалізації.

Швидке створення бізнес-візуалізацій та презентацій.

Claude через функцію артефактів показує попередній вигляд візуалізації, веб-застосунків, аналітики та слайдів. ChatGPT створює презентації з можливістю завантаження в PPT форматі. Для розширених можливостей візуалізації можна використовувати безкоштовний сервіс Gamma.app.

Написання програмного коду швидше, або без розробників.

Github Copilot, Replit Agent, V0, Cursor, Bolt, Amazon CodeWhisperer, ChatGPT Canvas – ці ШІ-сервіси автоматизують процес написання коду, допомагаючи розробникам працювати швидше й точніше.

Для МСБ існують вдосконалені корпоративні рішення:

Microsoft 365 Copilot автоматизує завдання в Word, Excel, PowerPoint, Outlook і Teams, допомагаючи створювати документи та презентації.

автоматизує завдання в Word, Excel, PowerPoint, Outlook і Teams, допомагаючи створювати документи та презентації. Amazon SageMaker дозволяє створювати ШІ-рішення без управління інфраструктурою.

дозволяє створювати ШІ-рішення без управління інфраструктурою. Google Workspace (Gemini) автоматизує завершення тексту та аналіз даних у Google Документах і Таблицях для підготовки звітів.

Для системного вивчення ШІ Netpeak Group запустив з Мінцифрою безкоштовний курс. За чотири місяці на нього зареєструвалися 23 599 студенти. В кінці 2024 року-січні 2025-го чекаємо на випуск нових ШІ продуктів від головних гравців ринку, а саме платформ\сервісів по створенню ШІ-агентів та впровадженню ШІ в процеси.