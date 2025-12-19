Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес перекласифікації марихуани з категорії найнебезпечніших наркотиків у менш жорстку групу, пише AP . Це може змінити федеральну політику у сфері обігу канабісу та відкрити нові можливості для бізнесу та медичних досліджень.

Деталі

Згідно з указом, марихуана має бути виведена з переліку речовин Schedule I, де вона перебуває поряд із героїном та LSD, і переведена до Schedule III – категорії, у якій також знаходяться кетамін і деякі анаболічні стероїди.

Остаточне рішення має ухвалити Управління з контролю за обігом наркотиків США (DEA). Перекласифікація не означатиме легалізації рекреаційного вживання на федеральному рівні, однак може змінити підхід до регулювання та суттєво знизити податкове навантаження на індустрію канабісу.

Трамп заявив, що отримав численні звернення на підтримку цього кроку, наголошуючи на потенційній користі для пацієнтів із хронічним болем. Водночас процес перекласифікації залишається складним і передбачає публічні консультації.

Перегляд статусу марихуани розпочався ще за попередньої адміністрації Джо Байдена, але не був завершений до повернення Трампа в Білий дім. Новий указ зобов’язує прискорити процедуру в межах закону, без чітких строків.

Окремо документ передбачає розширення досліджень і доступу до CBD – продукту з конопель, який є легальним у США. За словами очільника Центрів Medicare і Medicaid Services Мехмета Оза, планується пілотна програма, яка дозволить літнім американцям безкоштовно отримувати CBD за рекомендацією лікаря.

Перекласифікація марихуани з Schedule I до Schedule III може суттєво змінити умови роботи легального канабіс-бізнесу у США. Насамперед ідеться про зменшення податкового навантаження: нинішній статус не дозволяє компаніям галузі списувати більшість операційних витрат, що робить їхню діяльність значно дорожчою порівняно з іншими секторами.

Перехід до менш жорсткої категорії може спростити доступ до фінансування, страхування та банківських послуг, а також розширити можливості для наукових і медичних досліджень.

Контекст

Медичне використання марихуани дозволене у 40 штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, а в багатьох штатах легалізоване і рекреаційне вживання. Водночас федеральне законодавство залишалося значно жорсткішим, що створювало ризики кримінального переслідування.

За даними Gallup, рівень підтримки легалізації марихуани у США зріс з 36% у 2005 році до 64% у 2025-му, хоча серед республіканців підтримка останніми роками знижується.

Ініціатива Трампа викликала опір усередині Республіканської партії. Понад 20 сенаторів-республіканців закликали зберегти марихуану в категорії Schedule I, аргументуючи це ризиками для здоров’я, безпеки дорожнього руху та праці. Критики також вказують на суперечність між пом’якшенням політики стосовно канабісу та жорсткою лінією адміністрації у боротьбі з фентанілом, яку Трамп називає пріоритетом національної безпеки.