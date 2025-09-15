Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон і Пекін 15 вересня на переговорах в Іспанії домовилися про роботу китайської соцмережі TikTok в США. За словами міністра фінансів Скотта Бессента, лідери країн мають затвердити рішення у пʼятницю, 19 вересня, пише CNBC .

Деталі

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що торгові переговори між двома країнами в Іспанії «пройшли дуже добре» і що «було досягнуто угоди щодо певної компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати».

Бессент, який очолював делегацію у Мадриді, підтвердив, що сторони узгодили рамкову угоду щодо TikTok, яка передбачає перехід американського бізнесу соцмережі під контроль США. «Ми маємо рамкове рішення, але його мають затвердити лідери у п’ятницю», – сказав він.

Контекст

Згідно із законом, ухваленим у США торік, застосунок підлягає забороні в App Store і Google Play, якщо його не буде відокремлено від китайського власника ByteDance. Останній крайній термін для угоди спливає 17 вересня, але у Вашингтоні допускають ще одну коротку відстрочку, аби фіналізувати домовленість.

Адміністрація Трампа неодноразово висловлювала занепокоєння щодо роботи TikTok, називаючи його потенційною загрозою національній безпеці. Трамп також раніше говорив, що готовий підтримати покупку американського бізнесу соцмережі великими інвесторами, серед яких називалися співзасновник Oracle Ларрі Еллісон і глава Tesla Ілон Маск.