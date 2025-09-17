Президент США Дональд Трамп 16 вересня оголосив про угоду з Китаєм, яка дозволить TikTok продовжити роботу на американському ринку. Американський підрозділ соцмережі можуть продати консорціуму інвесторів за участю Oracle Corp, пише WSJ .

Деталі

TikTok, який має близько 170 млн користувачів у США, став предметом тривалих переговорів між двома найбільшими економіками світу на тлі торгової війни. Трамп заявив, що «угода є» і що в ній зацікавлені «дуже великі компанії», але деталей не розкрив.

Угода із TikTok схожа на підхід, який адміністрація Трампа застосувала раніше, дозволивши Nippon Steel придбати U.S. Steel за умови надання американській стороні «золотої акції» та права на одного члена ради.

Американський підрозділ TikTok можуть продати консорціуму інвесторів, пише WSJ. За даними видання, підрозділ буде виокремлений у самостійну компанію, контроль над якою отримає консорціум, до якого, крім Oracle, увійдуть Silver Lake і Andreessen Horowitz, а також нинішні інвестори компанії ByteDance. Спільно їм належатиме трохи більше 80% нового підприємства, тоді як у китайських акціонерів залишиться трохи менше 20%.

Американським користувачам соцмережі запропонують перейти на нову версію додатка, яка вже проходить тестування. Інженери TikTok перепишуть алгоритми, що визначають демонстрований контент, а персональні дані американців будуть зберігатися в дата-центрах Oracle, що знаходяться в Техасі.

Контекст

Згідно із законом, ухваленим у США торік, застосунок підлягає забороні в App Store і Google Play, якщо його не буде відокремлено від китайського власника ByteDance. Тому остаточна угода може потребувати схвалення Конгресу.

Останній крайній термін для угоди спливає 17 вересня, але у Вашингтоні раніше допускали ще одну коротку відстрочку, аби фіналізувати домовленість.

Адміністрація Трампа неодноразово висловлювала занепокоєння щодо роботи TikTok, називаючи його потенційною загрозою національній безпеці. Трамп також раніше говорив, що готовий підтримати покупку американського бізнесу соцмережі великими інвесторами, серед яких називалися співзасновник Oracle Ларрі Еллісон і глава Tesla Ілон Маск.

Американські активи TikTok оцінюються у близько $40 млрд.