Президент США Дональд Трамп продовжить термін, встановлений для китайської компанії ByteDance для продажу американських активів додатку для коротких відео TikTok з 19 червня ще на 90 днів. Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім. Трамп уже двічі надавав відстрочку від виконання заборони на TikTok, яка мала набути чинності в січні.

Ключові факти

«Президент Трамп підпише додатковий указ цього тижня, щоб TikTok продовжував працювати», – заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт. Це продовжить дедлайн до середини вересня. За її словами, президент США «не хоче, щоб TikTok припинив своє існування».

Адміністрація витратить наступні три місяці на те, щоб переконатися в завершенні продажу платформи, щоб американці могли продовжувати використовувати TikTok, будучи впевненими в тому, що їх дані у безпеці, зазначила Левітт.

17 червня Трамп повідомив журналістів на Air Force One, що розраховує знову продовжити термін для продажу.

«Ймовірно, так, – сказав Трамп, коли його запитали про продовження терміну. – Ймовірно, потрібно буде отримати схвалення Китаю, але я думаю, що ми його отримаємо. Я думаю, що президент Сі зрештою його схвалить».

Контекст

Закон США вимагав, щоб TikTok припинив роботу до 19 січня, якщо ByteDance не завершить продаж активів програми у США або не продемонструє значний прогрес у напрямку продажу.

Трамп розпочав свій другий термін на посаді президента 20 січня і вирішив не застосовувати його. Спочатку він продовжив термін до початку квітня, а потім знову минулого місяця до 19 червня.

У березні Трамп заявив, що готовий знизити мита на товари з Китаю, щоб укласти угоду з китайською материнською компанією TikTok ByteDance про продаж програми для коротких відео, яким користуються 170 млн американців.

Навесні цього року розроблялася угода, в результаті якої американські операції TikTok будуть перетворені на нову американську компанію, контрольний пакет акцій якої належатиме і управлятиметься американськими інвесторами. Однак угоду було припинено після того, як Китай дав зрозуміти, що не схвалить її після заяв Трампа про високі мита на китайські товари.