Статки Дональда Трампа зросли більш як удвічі за рік, сягнувши $5,1 млрд – Forbes

Статки президента США Дональда Трампа зросли з $2,3 млрд у 2024 році до $5,1 млрд у 2025 році. Про це йдеться у 39-му щорічному рейтингу найбагатших людей планети Forbes USA .

Деталі

Зазначається, що мало хто з мільярдерів мав настільки вдалий рік, як Трамп. Це пов’язано не лише з його поверненням на посаду президента США, а й із успішними інвестиціями в криптовалюту, які значно збільшили його капітал перед поверненням до Білого дому.

За інформацією Forbes, основу багатства Трампа становить нерухомість, але ключовими активами є й інші об’єкти. Найдорожчий із них – Trump Media and Technology Group (материнська компанія Truth Social) із чистою вартістю $2,6 млрд, попри збитки $401 млн у 2024 році.

Серед основних активів президента США можна виділити: Mar-a-Lago ($368 млн) – приватний клуб-курорт у Палм-Біч, американські гольф-клуби ($338 млн) – мережа з десяти гольф-полів у шести штатах, Trump National Doral Miami ($248 млн) – гольф-курорт у Флориді, частка в хмарочосі 1290 Avenue of the Americas ($252 млн) – 30% у комерційному офісному будинку в Мангеттені.

Трамп також володіє гольф-клубами, розкішними маєтками, виноробнею та літаком Boeing 757-200 1991 року, відомим як Trump Force One, що доповнюють його портфель активів.

Контекст

Трамп вперше увійшов до рейтингу найбагатших американців за версією Forbes у 1982 році зі статками $200 млн, що дало йому місце серед 400 найзаможніших. Протягом десятиліть він залишався в цьому списку, але його позиція коливалася залежно від бізнесових успіхів та економічної ситуації.

У 2017 році, коли він став президентом вперше, Forbes оцінив його капітал у $3,5 млрд, однак за час каденції статки скоротилися більш ніж на $1 млрд. У 2021 році Трамп опинився на 1299-му місці в глобальному рейтингу мільярдерів із $2,4 млрд, тоді як роком раніше був 1001-м. Того ж року він вперше за 25 років не потрапив до топ-400 американців Forbes, адже його статків не вистачило $400 млн до порогу в $2,9 млрд. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на його бізнеси – готелі, казино та офіси втратили прибутки через спад туризму й активності.

Під час передвиборчої кампанії Трамп змінив скептичне ставлення до криптовалют на підтримку, обіцяючи створити біткоїн-резерв. У грудні 2024 року, після його заяв про стратегічний резерв, біткоїн сягнув $106 000, а 18 січня дебютував токен TRUMP.

3 лютого Конор Гроган із Coinbase повідомив, що запуск мемкоїна TRUMP приніс Трампу $802 млн, із яких $482 млн переведено на біржі, а $29,3 млн отримано від комісій.