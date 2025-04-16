Трамп продовжив на рік заборону на вхід суден з Росії до американських портів

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або якось інакше повʼязані з РФ, йдеться у документі, розміщеному у Федеральному реєстрі США. Документ підписано 15 квітня.

Ключові факти

В указі йдеться про те, що політика і дії уряду Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.

«Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну ситуацію національного масштабу через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів… Тому я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та руху повʼязаних із Росією суден у портах США», – йдеться у документі.

Контекст

21 квітня 2022 року тодішній президент США Байден заявив, що повʼязаним із Росією суднам буде заборонено заходити в американські порти. «Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, повʼязаним із Росією, не зможе зайти в порт США, підійти до наших берегів», – цитує Байдена «Інтерфакс-Україна». Згодом цю заборону продовжували, зокрема в 2024 році.

У лютому 2025-го Трамп продовжив на рік санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти Росії через її вторгнення в Україну.