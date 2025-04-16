Трамп продовжив на рік заборону на вхід суден з Росії до американських портів

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або якось інакше повʼязані з РФ, йдеться у документі, розміщеному у Федеральному реєстрі США. Документ підписано 15 квітня.
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Ключові факти
- В указі йдеться про те, що політика і дії уряду Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.
- «Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну ситуацію національного масштабу через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів… Тому я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та руху повʼязаних із Росією суден у портах США», – йдеться у документі.
Контекст
21 квітня 2022 року тодішній президент США Байден заявив, що повʼязаним із Росією суднам буде заборонено заходити в американські порти. «Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, повʼязаним із Росією, не зможе зайти в порт США, підійти до наших берегів», – цитує Байдена «Інтерфакс-Україна». Згодом цю заборону продовжували, зокрема в 2024 році.
У лютому 2025-го Трамп продовжив на рік санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти Росії через її вторгнення в Україну.
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