Трамп продовжив санкції США проти Росії ще на рік

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти Росії через її вторгнення в Україну. Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США 27 лютого.

Деталі

Документ набуде чинності 28 лютого. Трамп продовжив дію кількох санкційних заходів, раніше введених проти Росії, однак конкретний перелік продовжених санкцій не уточнюється.

«Згідно з розділом 202(d) Закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я подовжую на рік надзвичайний стан, запроваджений указом 13660», – зазначено в документі.

Уточнюється, що дія надзвичайного стану, пов’язаного з ситуацією в Україні, зберігається. Він охоплює санкції, встановлені указами президентів США в березні та грудні 2014 року, у вересні 2018 року та в лютому 2022 року.

У документі йдеться, що дії та політика осіб, згаданих у попередніх указах адміністрації США, «досі створюють серйозну й незвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США». Тому санкції необхідно подовжити ще на один рік.

Контекст

Режим надзвичайної ситуації через події в Україні запровадили в США ще в 2014 році. Тоді, 6 березня 2014 року, указ президента Барака Обами №13660 передбачив замороження активів «певних осіб, причетних до ситуації в Україні», насамперед тих, хто підтримував анексію Криму. Згодом, у роки першого президентства Трампа і президентства Джо Байдена, санкційний список у рамках цього режиму розширювали через ескалацію російської агресії – у 2018 та 2022 роках.

Трамп і його команда не виключали можливості зняття санкцій із Росії в майбутньому, але наразі таких домовленостей немає. США не скасують санкції, доки не буде укладено мирну угоду, хоча готові розглянути це за умови просування Москви до вирішення конфлікту.

19 лютого Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомив, що адміністрація Дональда Трампа має намір залишити санкції проти Росії в силі, принаймні до укладення угоди про завершення війни Росії проти України.