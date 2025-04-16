Трамп продлил на год запрет на вход судов из России в американские порты

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год запрет на прием в американских портах судов, ходящих под российским флагом или как-то иначе связанных с РФ, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре США. Документ подписан 15 апреля.

Ключевые факты

В указе говорится, что политика и действия правительства России продолжают представлять угрозу национальной безопасности США.

«Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают составлять чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов… Поэтому я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов».

Контекст

21 апреля 2022 года тогдашний президент США Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты. «Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, принадлежащее России или управляемое кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам», – цитирует Байдена «Интерфакс-Украина». Впоследствии этот запрет продолжался, в частности в 2024 году.

В феврале 2025-го Трамп продлил на год санкции, введенные Соединенными Штатами против России из-за ее вторжения в Украину.