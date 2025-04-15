У Конгресі США представили законопроєкт про посилення санкцій проти РФ – Reuters

Демократи у Палаті представників США 14 квітня представили законопроєкт, покликаний підтримати Україну в її війні з Росією та запровадить жорсткі санкції проти країни-агресорки. Про це пише Reuters з посиланням на копію документа.

Ключові факти

Провідний демократ у Комітеті із закордонних справ Палати представників Грег Мікс представив Закон про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення України, а також санкції проти РФ.

Законопроєкт Палати представників поділено на три розділи та забезпечить більшу підтримку, ніж законопроєкт щодо України в Сенаті.

У першому підтверджується підтримка України та НАТО та передбачені заходи щодо надання допомоги Україні у відновленні, у тому числі створення посади спеціального координатора з відновлення України.

Другий передбачає надання Києву допомоги у сфері безпеки, включаючи прямі кредити та військове фінансування, а третій передбачає запровадження жорстких санкцій та експортного контролю до Росії, у тому числі щодо фінансових установ, нафтової та гірничодобувної промисловості, а також російських чиновників.

Законопроєкт, який поки що не був оприлюднений, було подано через два тижні після того, як республіканці та демократи в Сенаті запропонували жорсткі санкції, які будуть введені проти Росії, якщо вона відмовиться вести сумлінні мирні переговори з Україною.

Помічники Конгресу, які допомагали писати законопроєкт Палати представників, заявили, що їхньою метою було вплинути на переговори щодо будь-якого документу, повʼязаного з Україною, який зрештою буде прийнятий Конгресом. «Цей законопроект, очевидно, стане частиною законодавчої дискусії», – сказав один із них.

За даними агентства Reuters, серед чиновників адміністрації Трампа все частіше виникають розбіжності з приводу того, як врегулювати війну, деякі пропонують Україні поступитися територією Росії, інші виступають за більш пряму підтримку України.

Контекст

Зусилля Конгресу відображають стурбованість законодавців обох партій, що зростає, долею України, оскільки президент-республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирливу позицію по відношенню до Москви з моменту початку свого другого терміну 20 січня.

Трамп, який намагається виступити посередником у мирній угоді, неодноразово звинувачував президента Володимира Зеленського у війні. Хоча багато членів Конгресу від обох партій рішуче підтримували Україну протягом трирічного конфлікту, багато найближчих республіканських союзників Трампа стали прохолоднішими з того часу, як його партія два роки тому взяла під контроль Палату представників, а потім у січні — Білий дім і Сенат.