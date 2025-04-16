США не укладатимуть угод із Росією та не знімуть з неї санкцій до припинення вогню в Україні – Держдеп

США не укладатимуть двосторонніх угод із Росією та не послаблюватимуть санкції, поки в Україні не буде досягнуто припинення вогню. Про це заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс на брифінгу у Вашингтоні, пише «Укрінформ» .

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«Жодних переговорів чи домовленостей не буде, поки ця бійня триває», – наголосила Брюс, відповідаючи на питання про перемовини з РФ та можливе пом’якшення санкцій.

Вона зазначила, що після ракетного удару по Сумах у Вербну неділю виникають сумніви про справжню готовність до миру.

Брюс назвала війну в Україні «м’ясорубкою», наголосивши, що ситуація залишається без змін, але США продовжують працювати над встановленням перемир’я.

Контекст

Дональд Трамп хоче припинити війну в Україні, зокрема щоб усунути бар’єри для діалогу з Кремлем. Навіть його радники, які виступають за жорсткішу політику щодо Москви, підтримують цю мету.

Під час передвиборчої кампанії Трамп стверджував, що зможе змусити Путіна та Зеленського завершити війну за 24 години після повернення до Білого дому. Згодом його радник Келлог уточнив, що це може статися протягом перших 100 днів президентства, до 30 квітня.

Держсекретар США Марко Рубіо 4 квітня в Брюсселі заявив, що Росія має протягом тижнів, а не місяців, вирішити, чи готова вона припинити повномасштабну війну в Україні.

14 квітня Трамп, рідко критикуючи Путіна, назвав його головним винуватцем війни разом із Джо Байденом і Володимиром Зеленським.