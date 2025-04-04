«Знатимемо протягом тижнів, чи готові до миру». Рубіо пригрозив Росії санкціями за затягування переговорів

Росія протягом тижнів, а не місяців повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни в Україні, сказав державний секретар США Марко Рубіо 4 квітня під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО. Він попередив, що Конгрес уже почав працювати над проєктом про посилення санкцій.

Ключові факти

Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну якомога раніше, і це можливо реалізувати на допустимих для обох сторін умовах.

«І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо так, то ми можемо закінчити війну, потрібно проштовхувати нашу пропозицію», – сказав він.

Рубіо зазначив, що якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, тоді «скоро, не за пів року, Москва і президент РФ Володимир Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні». Він наголосив, що США дивляться «не на слова, а на дії РФ».

Він попередив, що ніхто не проводитиме переговори «заради переговорів».

«Ми не будемо це постійно продовжувати. У нас є певний час, до якого ми хочемо побачити, чи вони готові до миру, чи ні, і цей час уже підходить. Конгрес уже почав працювати над проєктом про підвищення санкцій і буде рости тиск Капітолію», – заявив він.

За його словами, спочатку було важливо «просто розпочати діалог, тому що ми давно не спілкувалися», але зараз США очікують на певний прогрес у переговорах. Рубіо додав, що «залишається оптимістом» у питанні закінчення війни в Україні.

«Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь та пропонуєте умови, на яких ви хочете закінчити війну. І це мають бути адекватні умови. Якщо ви не зацікавлені у мирі, то ви затягуєте та вигадуєте виправдання, – сказав Рубіо. – Ми не будемо в цьому зацікавлені, Трамп не братиме участі в нескінченних переговорах».

Контекст

27 березня Володимир Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.

30 березня Дональд Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

2 квітня з’ясувалося, що американські сенатори розробили законопроєкт про введення 500%-вих мит для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.