«Знатимемо протягом тижнів, чи готові до миру». Рубіо пригрозив Росії санкціями за затягування переговорів

Росія протягом тижнів, а не місяців повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни в Україні, сказав державний секретар США Марко Рубіо 4 квітня під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО. Він попередив, що Конгрес уже почав працювати над проєктом про посилення санкцій.
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Ключові факти
- Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну якомога раніше, і це можливо реалізувати на допустимих для обох сторін умовах.
- «І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо так, то ми можемо закінчити війну, потрібно проштовхувати нашу пропозицію», – сказав він.
- Рубіо зазначив, що якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, тоді «скоро, не за пів року, Москва і президент РФ Володимир Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні». Він наголосив, що США дивляться «не на слова, а на дії РФ».
- Він попередив, що ніхто не проводитиме переговори «заради переговорів».
- «Ми не будемо це постійно продовжувати. У нас є певний час, до якого ми хочемо побачити, чи вони готові до миру, чи ні, і цей час уже підходить. Конгрес уже почав працювати над проєктом про підвищення санкцій і буде рости тиск Капітолію», – заявив він.
- За його словами, спочатку було важливо «просто розпочати діалог, тому що ми давно не спілкувалися», але зараз США очікують на певний прогрес у переговорах. Рубіо додав, що «залишається оптимістом» у питанні закінчення війни в Україні.
- «Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь та пропонуєте умови, на яких ви хочете закінчити війну. І це мають бути адекватні умови. Якщо ви не зацікавлені у мирі, то ви затягуєте та вигадуєте виправдання, – сказав Рубіо. – Ми не будемо в цьому зацікавлені, Трамп не братиме участі в нескінченних переговорах».
Контекст
27 березня Володимир Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.
30 березня Дональд Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.
2 квітня з’ясувалося, що американські сенатори розробили законопроєкт про введення 500%-вих мит для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.
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