Адміністрація Дональда Трампа направляє до Москви двох найближчих до президента переговорників – спеціального посланця Стівена Віткоффа та зятя президента Джареда Кушнера. Обидва не проходили затвердження в Сенаті, але залишаються ключовими гравцями у зовнішній політиці Трампа, пише CNN.
У вівторок вони зустрінуться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб домогтися його згоди на умови припинення війни.
Деталі
- Це продовження «нетрадиційної дипломатії» Трампа, який у другій каденції дедалі частіше покладається на коло бізнес-партнерів і особистих довірених, а не на формальні інституції.
- Стівен Віткофф, колишній бізнес-партнер Трампа, та Джаред Кушнер уже брали участь у переговорах, які привели до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Після цього їх залучили до діалогу щодо України.
- Віткофф мав низку тривалих неформальних контактів з російськими чиновниками, що викликало занепокоєння серед союзників США. Один із його попередніх візитів до Путіна, запланований як коротка зустріч, тривав понад п’ять годин.
- У жовтні, як повідомляє Bloomberg, Віткофф по телефону радив кремлівському раднику Юрію Ушакову, як краще проводити розмову з Трампом – за день до зустрічі американського президента із Зеленським.
- Кушнер не має жодної офіційної посади в уряді. Джерела CNN кажуть, що Трамп бачить у ньому «закривача угод», якому повністю довіряє. Це дозволяє Кушнеру фактично виступати як прямий представник президента, що, за словами співрозмовників, допомагає у переговорах із закордонними лідерами.
- Разом із Віткоффом він працював над проєктом мирного плану, який викликав різку критику в Європі та Конгресі США як надто поступливий до Росії.
- Серед критиків – колишні дипломати, які застерігають: покладання на вузьке коло особисто відданих людей може призводити до помилок і неповної оцінки ризиків.
- Особливо після того, як стало відомо про неформальні зустрічі Віткоффа і Кушнера з близьким до Путіна бізнесменом Кирилом Дмитрієвим у Маямі – ще одним неофіційним каналом зв’язку.
- Держсекретар Марко Рубіо заявив, що мирний план проходить доопрацювання після серії зустрічей у Женеві та Флориді з українськими представниками. Очікується новий етап переговорів цього тижня в Москві під керівництвом Віткоффа.
- У Білому домі кажуть, що «дуже оптимістично» налаштовані щодо шансів зупинити війну.
Контекст
23–24 листопада у Женеві відбулися переговори між високопоставленими представниками США та України. За їхніми результатами було створено «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру», над яким сторони продовжують працювати.
Президент Трамп оголосив, що направить своїх емісарів до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання конфлікту. Зокрема, до Путіна вирушить спецпосланець Стів Віткофф, а до Зеленського – міністр армії Ден Дрісколл.
28 листопада під час зустрічі з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Кремлі Путін висловив готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.
30 листопада у Південній Флориді відбулися переговори американської та української делегацій, присвячені пошуку шляхів завершення російсько-української війни.
