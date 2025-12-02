Адміністрація Дональда Трампа направляє до Москви двох найближчих до президента переговорників – спеціального посланця Стівена Віткоффа та зятя президента Джареда Кушнера. Обидва не проходили затвердження в Сенаті, але залишаються ключовими гравцями у зовнішній політиці Трампа, пише CNN.

У вівторок вони зустрінуться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб домогтися його згоди на умови припинення війни.