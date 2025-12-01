Під час зустрічі у Парижі 1 грудня з президентом Франції Емманюелем Макроном президент України Володимир Зеленський анонсував доповідь делегації щодо перемовин у США та повідомив, що територіальне питання під час переговорів з американською стороною обговорювали 6,5 години «тільки за окремими пунктами». Водночас учасники «коаліції рішучих» завершили роботу над питанням гарантій безпеки для України. Тепер очікуються контакти зі США.

Деталі

«Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – сказав Зеленський.

Під час переговорів з американцями територіальне питання обговорювали 6,5 годин «тільки за окремими пунктами», додав він.

Переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями і тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою. «Я отримаю фідбек від нашої делегації завтра, вони прилетять до Ірландії і мені покроково скажуть, де ми в цих переговорах», – уточнив президент.

Він зазначив, що просування держави-агресора на фронті є, однак жодна з їхніх операцій не була успішною, зокрема, українські Сили оборони вичистили майже всіх окупантів з міста Куп’янськ Харківської області.

Зеленський анонсував проведення додаткових консультацій щодо призначення глави Офісу президента після повернення в Україну. «Сенсацій сьогодні не буде, тому що я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по поверненню в Україну. Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу, від деяких речей – напрямок менеджменту, і фокусуємося в дипломатії, інші напрямки, які дуже важливі», – сказав Зеленський.

Макрон заявив, що лише Україна може вести територіальні перемовини. «Росія має припинити агресію. Вона не подала жодного сигналу, жодного доказу в цьому напрямку. Лише Україна може вести переговори про територію. Це її територія. Вона визнана міжнародним правом і є суверенною», – сказав Макрон.

Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, попереду переговори з американськими офіційними особами, щоб з’ясувати роль США: «Ми завершили роботу над гарантіями безпеки, як я вже згадував, які важливі для безпеки європейців, громадян Франції та українців».

Він наголосив, що США взяли на себе роль посередника, і він «високо оцінює» роботу, яку проводить американська команда під керівництвом президента США Дональда Трампа. «Коли ми говоримо про гарантії безпеки, їх не можна обговорювати чи вести переговори без участі українців», – заявив президент.

Контекст

23–24 листопада у Женеві відбулися переговори між високопоставленими представниками США та України. За їхніми результатами було створено «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру», над яким сторони продовжують працювати.

Президент Трамп оголосив, що направить своїх емісарів до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання конфлікту. Зокрема, до Путіна вирушить спецпосланець Стів Віткофф, а до Зеленського – міністр армії Ден Дрісколл.

28 листопада під час зустрічі з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Кремлі Путін висловив готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.

30 листопада у Південній Флориді відбулися переговори американської та української делегацій, присвячені пошуку шляхів завершення російсько-української війни.