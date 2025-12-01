У Південній Флориді відбулися переговори американської та української делегацій, присвячені пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Forbes Ukraine зібрав головні заяви та інсайди.

Деталі

З американського боку участь взяли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, з українського – секретар РНБО Рустем Умєров, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький та генерал Михайло Гнатов.

Обидві сторони назвали зустріч продуктивною. Рубіо за підсумками переговорів заявив, що кінцевою метою є не просто завершення війни, а створення умов для незалежності та економічного процвітання України. «Кінцевою метою є не тільки закінчення війни. Ми хочемо бачити кінець вбивств, смертей і страждань», – наголосив він. І додав: «Йдеться про закінчення війни таким чином, щоб створити шлях уперед, який дозволить Україні бути незалежною і ніколи більше не мати війни».

Рубіо також додав, що лише стале припинення бойових дій відкриє двері до економічного прориву: «Припинення війни саме по собі не дасть бажаного результату. Потрібно створити механізм, який дозволить увійти в еру надзвичайного економічного прогресу».

Після основної частини відбулася окрема розмова Умєрова з Віткоффом, після якої український посадовець одразу зателефонував президенту Зеленському.

«Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України», – написав Умєров.

За підсумками зустрічі президент Володимир Зеленський прокоментував переговори у Флориді. Після доповіді Рустема Умєрова він зазначив, що в діалозі є конструктив, усі питання обговорювалися відверто та з чітким фокусом на забезпечення суверенітету й національних інтересів України.

«Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі», – заявив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори журналістам, висловив оптимізм. За його словами, перемовини йдуть дуже добре, у Росії є бажання завершити війну, а в України є певні складнощі, зокрема з корупцією. Трамп заявив, що є гарний шанс укласти угоду.

За даними Axios та CNN, основне обговорення в закритій частині переговорів зводилося до одного питання: які саме захоплені Росією території України залишаться під контролем РФ у разі укладення миру. Зокрема, у початковому американському плані з 28 пунктів йшлося про передачу Росії ще не окупованої частини Донецької області (з можливим створенням демілітаризованої зони під російським адмініструванням).

Одне із джерело CNN повідомило, що переговорники обговорили можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до західного військового альянсу під керівництвом США через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.

Українська сторона категорично відкинула ці ідеї, оскільки це «суттєво послабить оборону України та зробить нову агресію значно ймовірнішою». Водночас джерело CNN із безпосереднім знанням переговорів натякає, що шукаються «креативні рішення», які дозволять зберегти конституційні положення та безпеку України, але деталі надто чутливі для розголошення. Українські посадовці назвали п’ятигодинну зустріч важкою, інтенсивною, але продуктивною.

Окрім територіального питання сторони торкалися питань можливого обміну територіями, графіка проведення нових виборів в Україні, характеру західних гарантій безпеки та чи вимагатиме Москва міжнародного визнання анексій, пише WSJ. Українська делегація під час переговорів зі США у Флориді заявила, що повне виведення ЗСУ з Донецької області є неможливим, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власне джерело.

За словами співрозмовника видання, основна увага на зустрічі була приділена «проблемним питанням» майбутньої мирної угоди. Значну частину обговорення зайняло територіальне питання. Джерело зазначає, що американська сторона передавала Україні позицію Росії, яка наполягає на повному виведенні українських військ з усього Донбасу.

Українська сторона відповіла, що таке рішення неможливе через конституційні норми, позицію українського суспільства та невідповідність реаліям на фронті. Київ наполягає: будь-які територіальні дискусії мають починатися з нинішньої лінії фронту. Також було наголошено, що курс на членство в НАТО закріплений в Конституції України, і його зміна заради мирної угоди створила б небезпечний прецедент.

«Американці готові вислуховувати наші аргументи. Але вони постійно повторюють: добре, ви можете бути на 100% праві, але є інша сторона, яка вимагає саме цього. Ми, як посередники, маємо домогтися, щоб ви дійшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, але якщо інша сторона каже «ні» – що ми можемо зробити?» – цитує джерело «РБК-Україна».

Співрозмовник додав, що між Києвом і Вашингтоном поки немає повної узгодженості щодо остаточного тексту мирної угоди, однак переговори у Флориді він назвав «ще одним кроком уперед».

Вже сьогодні, 1 грудня, Стів Віткофф, а можливо, й Джаред Кушнер, вирушають до Москви для продовження переговорів з російською стороною, пише Axios. Один з українських посадовців зазначив, що головне питання тепер – наскільки серйозні наміри росіян і з чим саме Віткофф повернеться з Москви.

Тим часом Рустем Умєров негайно вилітає до Парижа, де перебуває президент Володимир Зеленський, щоб особисто доповісти йому всі деталі переговорів у Флориді.

Контекст

23–24 листопада у Женеві пройшли переговори між високопоставленими представниками США та України. За їхніми результатами було створено «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру», над яким сторони продовжують працювати.

Президент Трамп оголосив, що направить своїх емісарів до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання конфлікту. Зокрема, до Путіна вирушить спецпосланець Стів Віткофф, а до Зеленського – міністр армії Ден Дрісколл.

28 листопада під час зустрічі з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Кремлі Путін висловив готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.