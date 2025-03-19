Трамп запропонував Зеленському для захисту АЕС передати їх у володіння США – Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським 19 березня сказав, що передача українських атомних електростанцій під американське управління могла б стати «найкращим захистом» для них. Про це на брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.
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Деталі
- Трамп обговорював із Зеленським питання енергопостачання та функціонування АЕС в Україні, зазначила речниця Білого дому.
- За словами Левітт, Трамп зазначив, що США мають значний досвід у сфері енергетики та комунальних послуг і могли б суттєво допомогти в реалізації відповідних ініціатив. «Американське управління цими станціями стало б найкращим способом їхнього захисту та підтримки енергетичної інфраструктури України», – прессекретарка Білого дому.
Контекст
18 березня Трамп і Путін провели переговори телефоном. Вони тривали понад півтори години. Білий дім заявив, що Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.
19 березня Трамп і Зеленський провели телефонні переговори. Очільник Білого дому назвав розмову «дуже хорошою». За словами Трампа, більша частина обговорення ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним, «щоб узгодити запити і потреби Росії та України».
Трамп пов’язує безпеку України з економічною співпрацею. Раніше він зазначав, що так звана угода про надра між США та Україною частково слугуватиме гарантією, адже присутність американських інтересів в Україні стримуватиме агресію. «Це хороша угода для України теж. Вони таким чином отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні», – заявляв він.
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