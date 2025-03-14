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Текст угоди про надра зі США не змінився, але на етапі створення фонду потрібна участь ЄС – Стефанішина

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Текст угоди про наміри створити Інвестиційний фонд відбудови (або так званої угоди про надра) погоджений зі США та не змінився з моменту попередніх перемовин з американською стороною. Про це під час виступу на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine повідомила учасниця перемовин – віцепрем’єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

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Ключові факти

  • Україна готова підписати документ та чекає готовності США, сказала Стефанішина.
  • Наступний крок – підготовка угоди про Інвестиційний фонд, в якому будуть міститися конкретні економічні параметри та зобовʼязання. Ця угода має включати позицію не лише США, а й Європейського союзу, додала Стефанішина. «Ми не можемо вести ці перемовини без ЄС. Або можемо забезпечити створення цього фонду на основі європейських правил, – зазначила вона. – Це грає нам на користь, бо створюється ширший консенсус щодо рішення та є підтримка ЄС в умовах агресивної переговорної тактики нового уряду США».

Контекст   

26 лютого Кабінет Міністрів ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про надра і створення Інвестиційного фонду відбудови. Її мали підписати під час візиту президента України до США 28 лютого. Проте під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа сталася суперечка президентів і підписання угоди не відбулося.

Фінальна угода виглядає так: 

  • зникла згадка про борг у $500 млрд, як і будь-які інші боргові зобовʼязання;
  • управління фондом є тепер паритетним, а не Final decision by USA;
  • сам документ позбувся чітких юридичних зобовʼязань. «Це більше політична, ніж економічна угода», – каже співрозмовник, долучений до розробки документа у лютому. 

Майбутній фонд буде наповнюватися шляхом відрахування половини бюджетних надходжень від нових проєктів у сфері видобутку корисних копалин та роботи суміжної інфраструктури.

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