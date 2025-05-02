ЄС може запропонувати Трампу угоду на €50 млрд, щоб уникнути мит – єврокомісар Шефчович

Європейський Союз готовий збільшити закупівлі американських товарів на €50 млрд, щоб врегулювати торговельний конфлікт зі США. Про це повідомив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, пише FT.
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Деталі
- ЄС і США досягли прогресу в переговорах після того, як президент Дональд Трамп запровадив, а потім призупинив 20% тарифи на товари ЄС, сказав єврокомісар. Він зазначив, що дефіцит торгівлі з Європою, за оцінками ЄС, становить близько €50 млрд, якщо враховувати експорт американських послуг.
- За словами Шефчовича, цей дефіцит можна швидко скоротити, збільшивши закупівлі американського скрапленого природного газу (LNG), сільськогосподарської продукції, зокрема сої, а також інших товарів, таких як м’ясо птиці чи хімічна продукція.
- «Якщо проблема дефіциту становить €50 млрд, ми можемо вирішити її дуже швидко через закупівлі LNG, сої чи інших товарів», – сказав Шефчович. Він зазначив, що ЄС уже активно імпортує американські товари, але готовий укласти нові угоди для прискорення цього процесу.
- Переговори тривають, але Шефчович наголосив, що угода має бути справедливою та прийнятною для всіх 27 країн ЄС і Європарламенту. Він назвав базові мита у 10% «дуже високими» і відкинув їх як основу для угоди.
- ЄС також готує дзеркальні мита на американські товари, якщо домовленості не буде досягнуто до 14 липня, коли закінчується пауза на мита на €21 млрд американської продукції.
Контекст
Після інавгурації Трамп закликав ЄС закуповувати більше американської нафти та газу, щоб уникнути мит.
У квітні 2025 року Трамп запровадив 10% тарифи для більшості країн і додаткові 20% для ЄС, але призупинив їх на 90 днів для переговорів. Ці заходи вплинули на світові ринки, долар і витрати США.
Водночас ЄС пропонує співпрацю зі США щодо надлишку китайського експорту сталі, алюмінію та напівпровідників як додатковий стимул для угоди.
Єврокомісія, яка веде переговори від імені країн-членів, має підтримку для жорсткої відповіді в разі провалу переговорів.
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