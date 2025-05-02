ЄС може запропонувати Трампу угоду на €50 млрд, щоб уникнути мит – єврокомісар Шефчович

Європейський Союз готовий збільшити закупівлі американських товарів на €50 млрд, щоб врегулювати торговельний конфлікт зі США. Про це повідомив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, пише FT .

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ЄС і США досягли прогресу в переговорах після того, як президент Дональд Трамп запровадив, а потім призупинив 20% тарифи на товари ЄС, сказав єврокомісар. Він зазначив, що дефіцит торгівлі з Європою, за оцінками ЄС, становить близько €50 млрд, якщо враховувати експорт американських послуг.

За словами Шефчовича, цей дефіцит можна швидко скоротити, збільшивши закупівлі американського скрапленого природного газу (LNG), сільськогосподарської продукції, зокрема сої, а також інших товарів, таких як м’ясо птиці чи хімічна продукція.

«Якщо проблема дефіциту становить €50 млрд, ми можемо вирішити її дуже швидко через закупівлі LNG, сої чи інших товарів», – сказав Шефчович. Він зазначив, що ЄС уже активно імпортує американські товари, але готовий укласти нові угоди для прискорення цього процесу.

Переговори тривають, але Шефчович наголосив, що угода має бути справедливою та прийнятною для всіх 27 країн ЄС і Європарламенту. Він назвав базові мита у 10% «дуже високими» і відкинув їх як основу для угоди.

ЄС також готує дзеркальні мита на американські товари, якщо домовленості не буде досягнуто до 14 липня, коли закінчується пауза на мита на €21 млрд американської продукції.

Контекст

Після інавгурації Трамп закликав ЄС закуповувати більше американської нафти та газу, щоб уникнути мит.

У квітні 2025 року Трамп запровадив 10% тарифи для більшості країн і додаткові 20% для ЄС, але призупинив їх на 90 днів для переговорів. Ці заходи вплинули на світові ринки, долар і витрати США.

Водночас ЄС пропонує співпрацю зі США щодо надлишку китайського експорту сталі, алюмінію та напівпровідників як додатковий стимул для угоди.

Єврокомісія, яка веде переговори від імені країн-членів, має підтримку для жорсткої відповіді в разі провалу переговорів.