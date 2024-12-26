Транспортна компанія Ахметова збудувала другу чергу сухого порту у Вінниці, інвестувавши в об’єкт понад $15 млн

Транспортна компанія «Лемтранс», що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, завершила будівництво другої черги «сухого» порту – «Контейнерний Термінал Вінниця» (КТВ), повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний. Група інвестувала у цей об’єкт понад $15 млн.

Ключові факти

За словами Очеретного, очікується, що обʼєкт стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.

«Лемтранс» інвестувала у розбудову відповідної інфраструктури: залізничні колії, контейнерний майданчик, склад площею в понад 4000 квадратних метрів.

Загалом, пропускна здатність КТВ складає приблизно 20 000TEU/рік і розрахована на перевезення таких товарів, як нішеві зернові культури та переливні вантажі (зокрема, олія).

Контекст

Forbes оцінював компанію «Лемтранс» Ріната Ахметова у $224 млн у лютому 2023-го. Раінше транспортна компанія «Лемтранс» побудувала найбільший приватний контейнерний термінал на кордоні з Польщею за 230 млн грн. У планах компанії було створити мережу подібних комплексів по всій країні. Як компанія найбагатшого українця планувала заробляти на терміналах – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.