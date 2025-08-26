Внаслідок ракетних обстрілів у першому півріччі в Києві було пошкоджено або зруйновано 45 000 кв.м офісних площ, що скоротило загальну пропозицію до 2,11 млн кв.м (-3% рік до року). У зв’язку з чим чого третина орендних угод була пов’язана з вимушеним переїздом компаній із пошкоджених приміщень. Про це йдеться у дослідженні CBRE Ukraine від 26 серпня.

Деталі

Попит на офіси залишався стабільним, з обсягом поглинання 82 000 кв.м (+16% порівняно з минулим роком).

Основними драйверами попиту були IT та телекомунікаційні компанії (25% угод, 23 транзакції), громадський сектор та НГО (14%), а також промислово-енергетичні компанії (10%). Переїзди склали 40% угод (+7% рік до року), тоді як розширення площ зросло до 16% (+5%). Гібридний формат роботи, коли в офісі перебуває 30-40% працівників, спонукав компанії скорочувати площі до 50% від довоєнного рівня, що дозволяло переїжджати до якісніших офісів без збільшення бюджету.

Очікується, що до кінця 2025 року буде введено 73 000 кв.м у п’яти нових бізнес-центрах, але строки реалізації залишаються невизначеними через безпекові ризики, проблеми з фінансуванням та низький рівень попередньої оренди.

Середній рівень вакантності знизився до 21% (-1,1% з початку року) завдяки активності малих і середніх компаній, які обирають якісніші офіси через доступні орендні ставки. Вільні площі зосереджені переважно в нових об’єктах, що залишаються частково незаповненими, та в будівлях нижчої якості поза центральним діловим районом.

Ефективна орендна ставка на преміальні об’єкти коливалася від $19 до $25 за кв.м на місяць залежно від ремонту, розташування, безпеки та заповненості будівлі.

«Ринок зберігає обережний оптимізм. За відсутності значних геополітичних змін орендарі зосереджуватимуться на ефективності та безпеці. Великі компанії адаптувалися до умов війни, укладаючи довгострокові угоди на 3–5 років», – зазначила Анна Сільвестрова, старший директор департаменту офісної нерухомості CBRE Ukraine.

Контекст

CBRE, зі штаб-квартирою в Далласі (США), є компанією у сфері комерційної нерухомості з доходом $35,8 млрд у 2024 році. Її акції торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

CBRE Ukraine (ТОВ «Експандіа») заснована в січні 2008 року Сергієм Сергієнком та Радомиром Цурканом як частина афілійованої мережі CBRE. У штаті компанії в Україні працює понад 300 співробітників, включаючи персонал, задіяний в управлінні та експлуатації об’єктів нерухомості. У 2023 році CBRE розширила діяльність у Молдові під брендом CBRE Moldova.

Компанія надає послуги у сфері комерційної нерухомості, зокрема агентські та інвестиційні послуги, управління об’єктами, оцінку, консалтинг, управління проєктами, технічний консалтинг, управління інфраструктурою офісів та дослідження ринку нерухомості.