Українських моряків судна Galaxy Leader звільнили після понад річного полону хуситів – МЗС

Із полону єменських хуситів звільнили трьох українських моряків, повідомляє пресслужба МЗС 23 січня. Відомство наголошує, що звільнення було результатом спільної операції з ГУР. Громадяни України найближчим часом прибудуть на батьківщину.

Ключові факти

Троє громадян України були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. З тих пір тривали переговори щодо їхнього звільнення.

Нині троє українців перебувають у безпеці та під опікою українських дипломатів, вони мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України.

МЗС висловило вдячність Султанату Оман і зокрема Міністерству закордонних справ Оману за увагу до долі трьох українців та посередницьке сприяння їхньому визволенню.

Контекст

Єменські хусити звільнили команду судна Galaxy Leader, яке вони захопили у 2023-му році біля узбережжя Червоного моря в Ємені, повідомив 22 січня телеканал Al Masirah, що належить хуситам. Екіпаж було передано Оману «в координації» з триденним припиненням вогню у війні в секторі Газа між Ізраїлем та ХАМАС.

До складу екіпажу входять 25 громадян Болгарії, України, Філіппін, Мексики та Румунії. Судно було зафрахтоване японською компанією Nippon Yusen.

Спеціальний посланник ООН з питань Ємену Ганс Грундберг сказав, що звільнення екіпажу Galaxy Leader – «це радісна новина, яка покладе край розлуці між моряками та їхніми сімʼями, яка тривала більше року».

Хусити здійснили понад 100 нападів на судна, які курсують Червоним морем з листопада 2023 року, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти війни Ізраїлю з ХАМАС у секторі Газа. Вони потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше чотирьох моряків, пише Reuters. Атаки порушили світові вантажоперевезення, змусивши компанії більш ніж на рік переорієнтуватися на більш тривалі та дорогі маршрути на південь Африки.