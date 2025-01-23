Українських моряків судна Galaxy Leader звільнили після понад річного полону хуситів – МЗС

Із полону єменських хуситів звільнили трьох українських моряків, повідомляє пресслужба МЗС 23 січня. Відомство наголошує, що звільнення було результатом спільної операції з ГУР. Громадяни України найближчим часом прибудуть на батьківщину.
Ключові факти
- Троє громадян України були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. З тих пір тривали переговори щодо їхнього звільнення.
- Нині троє українців перебувають у безпеці та під опікою українських дипломатів, вони мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України.
- МЗС висловило вдячність Султанату Оман і зокрема Міністерству закордонних справ Оману за увагу до долі трьох українців та посередницьке сприяння їхньому визволенню.
Контекст
Єменські хусити звільнили команду судна Galaxy Leader, яке вони захопили у 2023-му році біля узбережжя Червоного моря в Ємені, повідомив 22 січня телеканал Al Masirah, що належить хуситам. Екіпаж було передано Оману «в координації» з триденним припиненням вогню у війні в секторі Газа між Ізраїлем та ХАМАС.
До складу екіпажу входять 25 громадян Болгарії, України, Філіппін, Мексики та Румунії. Судно було зафрахтоване японською компанією Nippon Yusen.
Спеціальний посланник ООН з питань Ємену Ганс Грундберг сказав, що звільнення екіпажу Galaxy Leader – «це радісна новина, яка покладе край розлуці між моряками та їхніми сімʼями, яка тривала більше року».
Хусити здійснили понад 100 нападів на судна, які курсують Червоним морем з листопада 2023 року, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти війни Ізраїлю з ХАМАС у секторі Газа. Вони потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше чотирьох моряків, пише Reuters. Атаки порушили світові вантажоперевезення, змусивши компанії більш ніж на рік переорієнтуватися на більш тривалі та дорогі маршрути на південь Африки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.