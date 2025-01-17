Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про звільнення заручників та припинення вогню в секторі Газа

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив підписання мирної угоди з ХАМАС у Катарі, він доручив своєму воєнному кабінету провести засідання для схвалення перемирʼя, яке підтримали президент США Джо Байден та новий лідер Дональд Трамп., пише The Times of Israel 17 січня.

Ключові факти

Воєнний кабінет має зустрітися 17 січня вранці, щоб схвалити угоду про припинення вогню у секторі Газа.

Офіс Нетаньягу підтверджує, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС підписали в Досі угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Ізраїльська переговорна група телефонувала Нетаньягу, щоб повідомити про досягнення угоди, і премʼєр подякував їм за зусилля.

Представник Нетаньягу заявив, що засідання кабінету міністрів у повному складі відбудеться не раніше суботнього вечора, пояснивши це тим, що противникам угоди необхідно надати 24 години для подання апеляції до Верховного суду, а засідання у пʼятницю вдень не дасть їм достатньо часу для цього.

Проведення повного засідання кабінету міністрів у суботу означає, що 24-годинний період для подачі петицій не закінчиться до вечора неділі, а це означає, що угода набуде чинності лише у понеділок – на день пізніше запланованого. Першим трьом заручникам, яких мали звільнити у неділю, доведеться чекати ще один день.

Згідно з заявою, сімʼї 98 заручників, що залишилися, також отримали оновлену інформацію. У ній йдеться про те, що премʼєр доручив владі спільно підготуватися до прийому бранців, які будуть звільнені в рамках угоди.

Контекст

15 січня ввечері премʼєр-міністр Катару, а також президент США Джо Байден та обраний президент США Дональд Трамп оголосили про досягнення угоди про припинення вогню в ході війни в секторі Газа між Ізраїлем і ХАМАС.

Проте премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу наполягав на тому, що остаточна угода ще не підписана і деякі деталі залишаються незʼясованими. Очікувалось, що довгоочікувана угода про звільнення заручників та припинення вогню почне діяти 19 січня.

16 січня Нетаньягу звинуватив ХАМАС у зриві угоди, в уряді Ізраїлю звинуватили бойовиків у створенні «кризи в останню хвилину». У ХАМАС спростували відмову від угоди.