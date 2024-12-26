Єгипет втратив $7 млрд доходів від Суецького каналу через атаки єменських хуситів

Атаки єменських хуситів у Червоному морі коштували Єгипту щонайменше $7 млрд доходів від Суецького каналу в цьому році. Про це заявив президент країни Абдель Фаттах Ас-Сісі 26 грудня, пише Bloomberg .

Деталі

Доходи від життєво важливого міжнародного водного шляху скоротилися більш ніж на 60%, ідеться в заяві президента Єгипту без наведення конкретних цифр.

Суецький канал – життєво важливе джерело іноземної валюти для 380-мільярдної економіки Єгипту, чия валюта впала до рекордно низького рівня за останній місяць, зазначило видання.

Базована в Ємені бойова група не нападала на єгипетські активи, але вона фактично закрила південну частину Червоного моря і частину Аденської затоки для більшості західних судноплавних компаній. Таким чином, вони втратили можливість використовувати Суецький канал для переміщення товарів між Європою і Азією.

Контекст

У 2023 році Суецький канал приніс Єгипту близько $10,2 млрд. З кінця 2023 року атаки хуситів на судна в Червоному морі призвели до значного скорочення доходів від Суецького каналу. На початку 2024 року кількість суден, що проходять каналом, скоротилася на 36%. За оцінками МВФ, Єгипет через кризу в Червоному морі втрачає понад $100 млн на місяць.

Крім нападів на кораблі, хусити обстрілюють Ізраїль безпілотниками і ракетами. Вони кажуть, що не зупиняться, поки Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАС у Газі.