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Єгипет втратив $7 млрд доходів від Суецького каналу через атаки єменських хуситів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Атаки єменських хуситів у Червоному морі коштували Єгипту щонайменше $7 млрд доходів від Суецького каналу в цьому році. Про це заявив президент країни Абдель Фаттах Ас-Сісі 26 грудня, пише Bloomberg

Деталі

  • Доходи від життєво важливого міжнародного водного шляху скоротилися більш ніж на 60%, ідеться в заяві президента Єгипту без наведення конкретних цифр.
  • Суецький канал – життєво важливе джерело іноземної валюти для 380-мільярдної економіки Єгипту, чия валюта впала до рекордно низького рівня за останній місяць, зазначило видання. 
  • Базована в Ємені бойова група не нападала на єгипетські активи, але вона фактично закрила південну частину Червоного моря і частину Аденської затоки для більшості західних судноплавних компаній. Таким чином, вони втратили можливість використовувати Суецький канал для переміщення товарів між Європою і Азією.

Контекст

У 2023 році Суецький канал приніс Єгипту близько $10,2 млрд. З кінця 2023 року атаки хуситів на судна в Червоному морі призвели до значного скорочення доходів від Суецького каналу. На початку 2024 року кількість суден, що проходять каналом, скоротилася на 36%. За оцінками МВФ, Єгипет через кризу в Червоному морі втрачає понад $100 млн на місяць.

Крім нападів на кораблі, хусити обстрілюють Ізраїль безпілотниками і ракетами. Вони кажуть, що не зупиняться, поки Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАС у Газі.

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